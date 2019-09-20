【早霸王】男聽眾被屈偷拍沖涼　 森美：公開閉路電視係好重要

屋企人沖涼時被偷拍，但點解女朋友會懷疑係男聽眾所為呢？！

又到星期五嘅「你知唔知道有人掛住你」環節，男聽眾阿明今次希望藉節目同女朋友道歉，而激嬲女友原因係因為涉嫌偷拍……



男聽眾去台灣夜店玩，仲要拍片留念……

阿明早前同朋友去台灣旅遊，期間仲一齊去咗夜店，返香港之後，阿明同同居女友一齊返鄉下，點知就出事啦。「我女友細佬個女朋友沖涼時，發現有人偷拍，我女友懷疑係我影」由於阿明喺台灣夜店時，同朋友拍咗唔少影片，雖然據佢所講「無特別色情」，但當女朋友提出check手機時，佢都十分淆底，最後仲當住女朋友面前將夜店影片刪除，搞到自己「身有屎」一樣。「其實我真係無做過，但怕比佢睇完電話之後會嬲第二樣嘢。」阿明表示有拜托女朋友細佬幫忙搵附近嘅閉路電視證明自己係清白，之後亦好好彩咁真係搵到證據。聽到呢度，森美都忍唔住話「公開閉路電視係好重要一環」佢呢一句，真係講出唔少香港人心聲。



可惜女友無接到電話，好想知男聽眾下場……

雖然閉路電視證明阿明係清白，但並不代表女朋友就此消氣，森美、小儀亦認為阿明刪片呢個動作真係錯得非常緊要，但亦都明白人喺慌張時會做得更錯，「你話啲片無嘢，但佢（女朋友）幻想嘅片段係比你現實嘅更誇張」事實上，女朋友亦都有問過阿明點解當初唔坦白交代……可能係工作中嘅原因，所以阿明女友並未有接到電話，雖然佢要求森美再打一次，但森美就話「唔好啦，怕佢尷尬，你講完再比返佢聽」結果阿明喺大氣電波中嘅自白如下「嗰日其實都唔知發生咩事，我同你講過好多次原因，希望你相信我，我真係無做過，同埋已經搵到證據證明唔關我事，希望你原諒我……」