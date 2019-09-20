【金宵大廈】黑貓「靚寶」演技俘虜觀眾　可愛背後主人揭悲慘身世

由陳山聰、李施嬅及張曦雯等主演的奇幻劇《金宵大廈》正在熱播，充滿懸疑的劇情吸引不少人追看。除了劇中演員得到不少關注，在「金宵大廈」所養的黑貓「靚寶」同樣成為焦點！然而，「靚寶」在成為明星貓之前亦有段悲慘身世……

「靚寶」在劇中相當搶鏡！（劇照）

古書記載黑貓為鎮宅、辟邪、招財之物，在英國和日本等地都十分受歡迎。但亦有傳言認為黑貓是「不祥」和「陰森」，令普遍人都不願意領養黑貓。而「靚寶」的主人Melaine接受《香港01》訪問時亦講到「靚寶」身世，她稱：「『靚寶』真名叫Mavis係男仔，今年2歲。當時就有一個純種貓繁育者將一隻英國短毛貓嘅爸爸同暹羅嘅媽媽唔小心錯配咗，幾隻貓BB連阿媽都唔要，就搵人收養。生出嚟全部都係銀灰色，得佢冇人領養，咁我好鍾意黑色，所以就養咗佢。」

「靚寶」真名叫Mavis，男仔嚟！（受訪者提供）

Melaine本身有養狗，而對貓的好感不大。但當第一次與Mavis接觸後，就成功被他俘虜：「佢好乖又好嗲，但接佢返嚟之後，因為佢媽媽都感染咗貓瘟，餵唔到奶，佢都好瘦。隔咗一個禮拜之後，佢仲開始出癬，會傳染人。所以我隻手同肚全部都有生癬。醫生就開咗啲藥畀Mavis，但啲藥有毒性，咁我自己都做寵物呢行，所以都用咗好多方法醫佢，嗰種每2個鐘就要餵佢食營養劑，嗰陣都好辛苦。」

「靚寶」未出世就被棄養，出世冇耐仲生貓癬，好可憐！（受訪者提供）

好彩主人Melaine用盡辦法醫佢！（IG/@melaine_mml）

在Mavis7個月大時，Melaine經朋友介紹下首次為Mavis接拍《金宵大廈》的演出，雖然之前零經驗，但Mavis的表現令人訝異：「佢當時6至7個月大，我都冇諗過佢會識做戲，導演嗰陣問Mavis可唔可以走位同行一個路線，咁我就鋪咗條食物路，跟住佢沿住啲食物行咗一次，Roll機嘅時候竟然識行多次，仲有行樓梯嘅Shot都唔知點解佢會識。其實拍攝都幾辛苦，又熱又高，但佢都做得好好。（覺唔覺佢係天生演員？）我又唔覺得佢係天生演員，但佢就好乖好合作，嗰陣佢仲係BB所以都冇諗佢會咁合作。」Mavis的演技更獲男女主角陳山聰和李施嬅大讚。

主人Melaine提醒大家支持「領養，不棄養」，而且黑貓都好可愛！（IG/@selenaleelalee）

陳山聰一向怕貓，Melaine稱山聰第一次見Mavis完成不敢抱：「佢見完幾次Mavis之後，可能見佢都任人抱又冇脾氣，好聽話直情成隻狗咁。山聰就開始踏出第一步抱貓，仲主動話要同Mavis合照。」而山聰接受訪問時亦講過當見到「靚寶」幾次後，就不覺得貓恐怖，又大讚Mavis相可愛，十足BB一樣。

山聰亦成功克服恐貓症！（劇照）

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