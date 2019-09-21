【多圖】蔡嘉欣出海滑水騷白滑長腿　高舉雙手興奮大嗌！

今年夏天Wake Surfing（無繩滑水）熱潮仍未減退，不少女星都趁着好天氣出海玩滑水。應屆落選港姐蔡嘉欣（Kayan）雖然未能晉身三甲，但她沒有被影響心情，日前飛去韓國為經營的網店入貨，返港後都沒有多休息，晨早流流出海！Kayan在IG分享玩滑水的靚相和短片，今次還成功堅持到半分鐘，難怪她興奮到舉起V字手勢！

蔡嘉欣（Kayan）不時在IG分享水著照。（IG圖片／kayan.c）

Kayan近日頻頻出海玩滑水。（IG@kayan.c）

穿上紅色一件頭泳衣的Kayan，大騷小蠻腰和長腿，加上白滑肌膚，相當吸睛！Kayan在第一次嘗試甩繩滑水時表情嚴肅，但只是堅持到短短4秒就跌落水，不過她再接再厲，在第二次嘗試時成功堅持到半分鐘，而且今次明顯放鬆得多，她更一度雙手舉起勝利手勢，興奮大叫！

Kayan今次堅持到半分鐘，非常興奮！（IG@kayan.c）

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Kayan更在IG Stories分享了一些選港姐時的相同短片，當中有兩張同楊詠彤的合照，兩人不止大擺Pose，還一起去買雪條，可見她們感情好好！

Kayan還在IG Stories分享選港姐時的相。（IG@kayan.c）

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