黃宗澤演出內地節目被問到對舊愛胡杏兒有咩感覺　氣氛即時好尷尬

黃宗澤（Bosco）同胡杏兒已經分手多年，杏兒亦早已嫁了人生了兩個小朋友擁有自己的幸福家庭，兩人都各有各的生活。近日Bosco就拍攝了內地綜藝節目《各位遊客請注意》，與台灣女星歐陽娜娜及幾位素人團友徒步上高原，大家一齊玩兼且可以認識新朋友，Bosco全程都表現得好開心好享受，而且與他同行的差不多全部是90後的年輕人，令到他成個感覺都young了不少。

Bosco演出內地綜藝節目。(節目截圖)

而在最新的一集入面，就講他們一班人攀山涉水去到露營營地後，由Bosco煮飯、煲羅宋湯慰勞大家，之後各人還起哄玩「Truth or Dare」。當輪到Bosco的時候他就選擇了「Truth」，即是要講真心話，其中一位新相識嘅女團友就問他現在對前女友、已婚生子的胡杏兒有什麼感覺，誰知就令到現場氣氛好尷尬，此時Bosco雙眼向上望了一下，便說：「祝福她呀！沒有沒有沒有，真的！我也替她現在生活很開心，真的。」雖然有其他團友指Bosco答得太官方，但也有團友直言Feel到Bosco當時真的好尷尬，認為那個女生不該這樣問他。

胡杏兒擁有幸福家庭。(ig@myoliemyolie圖片)

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