李嫣赴瑞士讀歐洲皇室貴族學校　天價學費入場門檻極高

李嫣自出世起就注定成為大眾焦點，身為王菲愛女生活同際遇亦唔係一般小朋友可以擁有，小小年紀已經開過個人畫展，又走過時裝騷天橋。不過年僅13歲嘅李嫣，始終讀書先係正職。踏入9月亦正式展開新嘅校園生活，佢就讀嘅瑞士寄宿學校大有來頭，除咗係全球最貴學府之一，亦係唔少國家皇室入讀嘅學校﹗

眨下眼李嫣已經13歲。（IG：@yarrrli_）

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李嫣喺瑞士嘅校園生活照登上學校官網。（College Alpin Beau Soleil官網圖片）

李嫣嘅校園生活照登上學校網站，可以見到佢著住校服，同幾位女同學一齊微笑望鏡頭，李嫣嘅右手掂住地下中間嘅一張紙，似乎喺度討論功課。可以見到幾位同學明顯來自唔同國家，年紀相若睇落非常投契。

College Alpin Beau Soleil位處瑞士 Villars-sur-Ollon，接近日內瓦湖東岸（College Alpin Beau Soleil官網圖片）

的確，呢間位於瑞士嘅寄宿學校College Alpin Beau Soleil，學生來自50個國家，而每個國家學生都唔能夠超過總人數嘅10%。1910年建校，位處瑞士 Villars-sur-Ollon，接近日內瓦湖東岸，最近大城市係Monteux，離洛桑大約1小時車程，離日內瓦大約2小時車程。

李嫣就讀嘅學校有超過一百年歷史。（College Alpin Beau Soleil官網圖片）

學校著重學生體育發展，有自己室內攀石場。（College Alpin Beau Soleil官網圖片）

College Alpin Beau Soleil係目前世界上最貴嘅寄宿中學之一，2019-20年度學費大約十萬零八千瑞士法郎，折合港幣約86萬﹗仲有二萬零八百三十五瑞士法郎附加費用「Sport, Expeditions, Cultural & Academic Activities Expenses」， Annual Trip charge六千瑞士法郎，校服費都要近六千瑞士法郎，一年計落使費高達過百萬港元﹗

College Alpin Beau Soleil 2019-2020年度收費（College Alpin Beau Soleil官網圖片）

咁貴嘅學費，入讀嘅學生唔止係非富則貴，唔少仲係皇室成員，包括盧森堡大公、吉拉姆公主和丹麥瑪麗公主等都係呢度嘅校友。

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