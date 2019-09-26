【假設性無罪】梁漢文難得拍劇　與王敏奕演繹辦公室非禮羅生門

ViuTV將於10月3日推出新劇《假設性無罪》，是《理想國》後第二套一小時電視劇。《假設性無罪》由鮮有拍劇的梁漢文，還有王敏奕和張慧儀主演，三人過往從未合作，對觀眾而言，三人合作亦具新鮮感，相信能產生與別不同的化學反應。

較少拍劇的梁漢文難得接拍ViuTV電視劇《假設性無罪》（《假設性無罪》畫面）

《假設性無罪》是ViuTV繼《理想國》後第二套一小時自製港劇。《假設性無罪》由鮮有拍劇的梁漢文，還有王敏奕和張慧儀主演，三人過往從未合作，對觀眾而言，三人合作亦具新鮮感，相信能產生與別不同的化學反應。

《假設性無罪》以一場辦公室性風波揭開序幕。（《假設性無罪》畫面）

《假設性無罪》以辦公室非禮事件揭開序幕，著名設計師YK（梁漢文飾）與下屬阿慧（王敏奕飾）因佈置鬼屋而獨處一室，之後阿慧卻慌張地走出房間，並報警自稱被YK非禮。雖然沒有人目撃案發經過，但一眾同事認為YK是做事謹慎認真的好上司、好丈夫和好爸爸，認為阿慧誣告YK，因此排擠阿慧。同時，YK的直屬上司Yvonne（張慧儀飾）為了息事寧人，處處向阿慧施壓，希望阿慧撤銷控訴

公司同事一致認為YK無辜，覺得阿慧誣告YK。（《假設性無罪》畫面）

YK相當呵護妻子和子女，但他似乎埋藏着不可告人的一面。（《假設性無罪》畫面）

Yvonne處處維護YK，兩人似乎有不為人知的秘密。（《假設性無罪》畫面）

《假設性無罪》的故事帶出現今辦公室性騷擾和性侵犯事件上，外界對肇事雙方的態度，而《假設性無罪》除了揭露YK感情和工作不為人知的秘密外，YK和Yvonne不可告人的關係亦隨之曝光。至於今次非禮事件真相是什麼呢？阿慧是否真正受害者？YK又是否清白？就要留意10月3日起，逢星期一至五晚9時30分於ViuTV 99台播出的《假設性無罪》。