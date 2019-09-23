【港男入贅手冊】港男Andy哥教大家娶日本老婆　被揭疑有約炮前科

ViuTV下月推出新節目《港男入贅手冊》，分別去到日本、台灣等地探訪當地嘅香港人夫。節目首集由張健聲主持，並飛到日本搵港男Andy哥。

由陳貝兒主持嘅無綫節目《嫁到這世界邊端》横跨半個地球，探訪嫁到海外嘅港女，節目自播出以來大愛歡迎。ViuTV下月亦有同類型節目播出，不過，節目嘅探訪對象係「嫁」到海外港男。



Andy同恭子結婚7個月左右。

《港男入贅手冊》首集由張健聲主持，去到港人熱門旅遊地點－－日本，拜訪成功移居日本嘅港男，學溝女之餘，亦會了解當地嘅創業同置業前景。節目其中一位入贅港男Andy哥，本身有開設FB專頁，內容大多數以介入大阪景點、餐廳等等，而佢位日本老婆恭子亦不時會一齊出鏡，看似幸福又美滿。

不過，有網友指出Andy兩年多前曾以網名「結衣寶寶」喺討論區分享自己嘅日本約炮點滴，疑似Andy透露自己以Tinder炮點，當被質疑有無咁簡單時，疑似Andy話「係」，並表示「唔需要傾太」，多數都係講兩句再問下對方有無拍拖同邊住就會直接約炮，有網友問到「（對象）素質如何」時，疑似Andy表示「免費無好嘢，我唔係靚仔，我亦唔會揀飲擇食，ｘ得落就得」。咁Andy到底又係點識到老婆恭子呢？佢自己就曾經喺影片中透露過，喺朋友嘅卡拉ok聚會中遇上恭子，並即席表演魔術比對方睇。到底係Tinder定係唱K識?反正Andy已經成功娶得日本人妻。