御用丫鬟李焯寧不甘跑龍套決離巢無綫：只怪欠缺運氣

李焯寧（Karen)今日（23/9）現身九龍灣出席ViuTV劇集《假設性無罪》宣傳活動。Karen在劇中飾演辦公室老臣子，遇見女同事被男同事性騷擾都敢怒不敢言，但原來她現實中也曾被性騷擾過：「其實久不久我都會遇到，因為呢樣個現象，永遠會喺女性度出現，試過出去應酬嘅時候，被人從後攬腰一路掃落去屁股，我即時黑色，畀個訊息對方要停手，但好多時又要顧及場合，只能做到咁。」

現時單身的Karen，表示擔心隨著年紀增長，影響生育，所以決定遠赴泰國進行雪卵計劃。（葉兆康攝）

有御用丫鬟稱號李焯寧（Karen)，2000年參加藝員訓練班加入無綫，在無綫工作12年間，都是做一些跑龍套角色，其後約滿便離巢無綫，之後做過港視拍過電影，後來便索性北上拍劇發展個人演藝事業，現在內地廣為人熟識，越做越好。回顧過去在無綫演藝生涯，Karen坦言只欠缺運氣：「嗰陣時決定離開無線，係因為覺得自己好似係溫室長大，唔知出邊個世界係點，好似對出面嘅社會乜都唔識，嗰陣時又睇唔到自己有咩上升空間，其實做我哋呢行運氣同其他因素都好重要，嗰陣時自己又未上到個啲位置，而當時又覺得自己演戲好叻，但宜家睇返自己演戲都好一般，咁所以運氣係呢行佔比係大多數。」