【後生仔傾吓偈】馮盈盈爆六號擦鞋手法高明：真係要向佢學嘢

六號被一眾後生仔認為係「擦鞋王」。(影片截圖)

最新一集《後生仔傾吓偈》以擦鞋為題，講到擦鞋，眾人都認為六號係「擦鞋王」之首，馮盈盈更踢爆早前阿姐汪明荃之前作客《後》時，由於阿姐乃守時之人，所以大家都提早15分鐘入廠準備。「點知原來都係唔夠，六號佢開廠前專登去搵阿姐打招呼，鞠埋躬幾殷勤，仲護送佢入廠，我一直以為自己做得夠，原來未夠，真係要向佢學嘢。」六號話自己之所以開廠前去搵阿姐，其實係應高層要求去同阿姐briefing，再加上佢本身都認為阿姐係尊敬嘅對象，所以先會有以上舉動，佢仲話當時有叫埋馮盈盈同麥明詩一齊，有鞋齊齊擦，連麥明詩都大讚六號呢種美德。「佢擦鞋唔係爭係益自己，佢都會關心平輩，呢啲唔係叫擦鞋係叫世界仔。」

「升個擦鞋仔，又未必取替到自己，開會時一定會盲撐自己」

一眾後生仔之後討論「成功之道一定要靠擦鞋」時，麥明詩認為單係擦鞋是不夠的，並謂「要無實力加擦鞋，咁就係完美組合。雖然果啲係公司最廢嘅人，但最升到(職)，尤其喺香港最龐大嘅體制入面。」唔知麥明詩所講嘅龐大體制又包唔包括TVB呢?!身為大台花旦之一嘅佢，被問到有無遇過擦鞋仔，麥明詩話：「我份人出名唔鍾意講嘢，同埋有時都幾內向……」點知即被六號一句「你鍾意仔嘛……」KO。



馮盈盈同麥明詩話自己好少被擦鞋。(影片截圖)

除咗六號之外,後生仔之中仲有一位世界級擦鞋仔