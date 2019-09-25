張致恆老婆解釋結婚黑面傳聞　聲稱曾被恐嚇：話要對我小朋友不利

今年七月STEVEN宣佈已榮升做爸爸。（IG：@stevencheung ）

KENNY關智斌剛剛完成個人紅館演唱會，但大家都應該仲記得，呢個SHOW本身係BOYZ一齊開，但正正喺售票前，Steven張致恆自爆已婚兼做埋爸爸，之後就被踢爆一腳踏五船，形象跌到谷底。註冊當日佢太太區燕雯被指全程黑面，但呢日佢喺IG發長文，透露原來曾被恐嚇。

註冊當日雯雯被指全程黑面。（IG：@stevencheung）

雯雯呢日喺IG貼上註冊當日Steven幫佢整理頭髮嘅相片，解釋當日點解會收起笑容完全無開心嘅感覺：「完全冇想像過會喺咁多事情發生嘅情況下就嚟到呢一日。當然內心深處係好開心同興奮，但實際上我係好驚好緊張好擔心。結婚前一個月，我收到好多受害人加埋陌生人嘅一啲鬧我，侮辱我，恐嚇我，甚至話要對我小朋友不利嘅訊息，所以結婚當日我完全控制唔到自己驚同擔心嘅表情+心情。」

註冊當日雯雯的確無咩笑容，Steven曾解釋老婆未見過咁多傳媒影相，再加上超級緊張，所以先會唔識得俾反應。（IG：@aumanmannnn）

作為媽媽聽到有人想對囝囝不利，雯雯嘅不安心情絕對唔難理解：「我只係一個普通人第一次做媽媽，有咁多呢一類嘅訊息……當然我係真係驚有人會咁樣做，所以當日我成日會周圍望，個人好疑神疑鬼，冇咩表情，我絕對唔係有唔願意同勉強嘅情況下去結婚。」最後佢話自己已經唔再係自己一個，會努力學習同成長，結尾寫上佢地補擺婚宴嘅日子「2020.9.2 見」

留言全文：

2019.9.2

一切都來得好突然..

由細到大都冇諗過自己結婚會係點樣

甚至會唔會結婚

完全冇想像過會喺咁多事情發生嘅情況下

就嚟到呢一日..

當然內心深處係好開心同興奮

但實際上我係好驚好緊張好擔心

結婚前一個月

我收到好多受害人加埋陌生人嘅一啲鬧我侮辱我恐嚇我甚至話要對我小朋友不利嘅訊息

所以結婚當日我完全控制唔到自己驚同擔心嘅表情+心情

我只係一個普通人第一次做媽媽，有咁多呢一類嘅訊息..當然我係真係驚有人會咁樣做

所以當日我成日會周圍望..個人好疑神疑鬼..冇咩表情

我絕對唔係有唔願意同勉強嘅情況下去結婚。

其實同一個人可以行到結婚呢一日

係一種好大嘅考驗..

我唔知道人哋係點樣睇結婚

但係對於我來講..結婚係一樣一生一世嘅一件事

我既然選擇得同呢個人結婚

無論發生咩事我都一定要陪佢行落去

最後

無論係祝福同唔祝福我嘅人

我都好想喺度同你地講

我而家已經唔係自己一個人

所有嘅事已經唔係我一個人

我一定會努力學習三個人嘅生活

我會盡我嘅努力每一日令自己成長。

2020.9.2

見～