張鈞甯與拍檔戲假情真遭斷正　邱澤高調認愛：努力追求中

藝人因戲生情早已不是什麼新鮮事，如今又增添多一對喇！他們就是台灣藝人邱澤與張鈞甯，據台灣傳媒報道，二人因為合作電影《八歲的爸爸》疑戲假情真撻着，之後被發現同遊日本再一齊返回台灣恩愛夜遊，男方今日（25/9）透過經理人大方回應努力追求中，望大家給予祝福，兩人戀情更一度登上微博熱搜首位，廣受網友討論。

邱澤與張鈞甯疑戲假情真。（《八歲的爸爸》微博圖片）

邱澤和張鈞甯兩人今年5月在內地拍攝電影《八歲的爸爸》飾演一對夫妻，沒想到一演就演出感情出來，由戲內愛到戲外。之後二人被爆出同遊日本，當玩完之後二人就齊齊返回台灣，就在18日的時候被台灣傳媒影到女方從男方家出門， 坐在副駕駛座上猶如女主人般，而男方就駕名車繼而外出，整個畫面充滿甜蜜氣氛。可是不久之後他們發現記者，邱澤就使出賽車手的看家本領，加快車速好快地就消失在記者面前了。

當這段緋聞愈傳愈盛之時，想不到邱澤竟然好大方透過經理人認愛，表明努力追求中，似乎二人的進展相當不錯。而張鈞甯亦似乎沒有受到緋聞影響，充完電之後就遠赴巴黎出席時裝周，並在微博開心寫道：「在巴黎鐵塔下看秀，別有一番滋味。」 ​​​

電影中二人飾演一對夫妻。（《八歲的爸爸》微博圖片）

事實上，張鈞甯是邱澤出道以來第一位認愛追求的女藝人，過去他同唐嫣、李毓芬、楊丞琳、陳喬恩等人傳出緋聞均沒有承認。正正因為有「女明星殺手」之稱，並且同她們分手後鬧得不愉快，因而他曾背上「渣男」稱號。另外，因為「女明星殺手」花名在外，不少張鈞甯的粉絲不看好這段情，望女方拒絕邱澤以免受傷，大家紛紛留言：「千萬不要答應啊」、「邱澤配不上她」、「這男的愈看愈不順眼呢」……望張鈞甯三思。

邱澤有「女明星殺手」之稱。（視覺中國﹑李毓芬﹑楊丞琳微博圖片）

另外，女方的感情史亦不遑多讓，不過張鈞甯就一向對戀情是非常低調。過去她曾被爆同趙又廷交往3年、圈外人擔任CEO的黃凱偉交往2年，與台灣考試院長關中女婿林哲樂、內地男星張翰傳出緋聞，近月更不時傳出與張翰登記結婚，不過好快地遭到男方工作人員否認。