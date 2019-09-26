【林海峰是但噏】毫不避諱諷刺時弊：Facebook寫句嘢都話要炒！

林海峰（Jan）於紅磡體育館舉行的《林海峰是但噏》Talk Show周三晚（25日）落下帷幕，現場座無虛席。歷時兩個半小時的Talk Show，除了談自己的日常家庭生活、辦公室政治外，Jan亦毫不避諱地諷刺時弊，引發觀眾共鳴。《香港01》記者紀錄了幾段相信近來香港人都會深有同感的段落，大笑的同時，這些現實卻令人感到心酸。

有受訪觀眾聲稱自己做政府工，令其他觀眾紛紛起哄，林海峰神回一句：「仲做啊？」（陳順禎攝）

阿女：講人話！

林海峰1998年與歌手彭羚結婚，並育有兩名女兒，談到作為一家之主，有必要多和家中的反對聲音溝通、聆聽他們的聲音，不然他擔心有天下班回家打開門被女兒追問：「Daddy你企喺到！我哋細個嘅時候，你成日同我哋講食飯唔好玩手提電話，但你自己食飯嘅時候都玩，點解？」林海峰答道：「我手頭上冇呢方面嘅資料。」女兒再問：「點解我哋細個想間房係粉紅色，但係你規定全屋啲嘢都要係白色？好悶呀！」林海峰答：「等事件平息後，溝通嘅平台會立即展開。」女兒：「冇對話，點溝通呀？嗰日媽咪話沖涼房有好大陣尿味，佢問你有冇咁做，當時你答冇，究竟你有冇講大話？」林海峰思索了一下：「做法唔完美，但可以接受，會改善。」女兒追問：「你有冇講大話？」林海峰：「Er⋯⋯Er⋯⋯Er⋯⋯」女兒：「可唔可以唔好Er？講人話！」

林海峰用近來街知巷聞的歌曲《肥媽有話兒》的歌詞來鞭策小朋友讀書，又憶起自己小時候多讀書就不用捱籐條。（陳順禎攝）

六點半新聞睇唔到真相？

林海峰又談到如果現在無綫電視翻拍1984年以警隊為主題的電視劇《新紮師兄》，順嫂（處境喜劇《香港八一》中的一角，通常意指怕事、貪小便宜的師奶、戇直婦人）大概會說：「唔好重拍！拍乜嘢吖！睇六點半新聞報道算啦！」Jan反駁：「六點半新聞報道有好多嘢睇唔到㗎！你要睇得清楚嘅，直接落街睇啦！一鏡過絕無刪剪，你都有份做㗎，《新紮師兄2019》。」

林海峰扮屯門公園Happy伯，大跳謝霆峰的首本名曲《活着Viva》。（陳順禎攝）

做自己喜歡的事 唔使趁後生

說到社會議題又怎能不提在屯門公園與性感娜娜大跳辣身舞，而成為網絡紅人的Happy伯？林海峰藉著Happy伯，鼓勵觀眾無論是什麼年紀，都應該做自己喜歡做的事：「佢唔需要趁後生㗎，但佢做自己鍾意做嘅嘢嘅時候，咪成個後生曬！70歲變成17歲，講緊個菠蘿蓋，你有冇見過啲菠蘿蓋可以喺個地下咁樣磨，但係冇事吖？我老豆個菠蘿蓋成日話整又唔肯整，我話你直接去屯門公園執一劑就搞掂啦！做自己鍾意做嘅嘢，錢少啲唔緊要，最緊要開心！Happy伯最正係有汗出、又有糧出；Happy伯有汗出，娜娜姐有糧出。做自己鍾意做嘅嘢咪叫活着Viva！」隨後林海峰演唱《活着Viva》令現場氣氛瞬間升溫。

林海峰用日常瑣碎事借代香港現況，令觀眾深有同感。（陳順禎攝）

其實大家都只是為「公司」好

最後林海峰談公司的狀況似是意有所指，令不少觀眾聯想到現今的香港：「一個人嘅性格決定全公司嘅人嘅命運，咁全公司嘅性格可唔可以決定返自己命運？原來呢個世界只係容許下面啲人忍夠辭職，而從來係冇上面嗰個引咎辭職！」他續言：「全世界睇好我哋呢間公司，大家都好有士氣、上下一心，好到似一家人，好到相信明天會更好。有一日公司開始轉變，變到好亂、冇規冇矩、大家再冇溝通，上面關埋房門有好嘢都益自己人，再唔係就戴住Headphone扮咩都聽唔到。新入行嘅人冇晉升機會，見唔到前景，公司怨氣越嚟越深，Facebook寫句嘢都話要炒！」林海峰又寄語港人：「或者我哋應該保住呢份對自由嘅渴望、對未來嘅希冀，講到尾，大家都想間公司好。」