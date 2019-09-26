【金宵大廈】最悲傷結局背後原因更催淚　編審爆東東將重返人間

無綫劇集《金宵大廈》的單元故事「鴉烏」昨晚已經播完，是一個Sad ending，不少網民看完都在討論區上留言表示感到好難過，說是最悲傷的結局。該單元故事以8歲東東（鄭耀軒飾）與爸爸忠廣（陳嘉輝飾）以及媽媽小惠（高海寧飾）為主線，東東被鴉烏帶走了，失蹤後大家都忘記了他。忠廣和小惠四處去找東東，甚至去到鴉烏的世界找他，可是最後東東卻選擇了留在鴉烏的世界。結果，小惠忘記了東東，但忠廣則一直都記得東東，這亦是結局最虐心的地方。

東東都幾好戲。(劇集截圖)

昨晚的劇情其實也有埋下東東會消失的伏線，就是東東跟林子善飾演的手機店職員以及阿蕭（陳山聰飾）說的一段對話。阿蕭感慨指現今年青人出來社會後的路很難行，所以令到東東感到壓力，害怕長大而不想長大。後來小惠終醒覺到是她一直迫得東東喘不過氣，可惜一切都已經太遲了，鴉烏在她額頭錫了一啖，之後她就忘記了東東，不會再痛苦。不過鏡頭並沒有交代究竟鴉烏有沒有鍚忠廣，因為他依然記得東東。不少網民都想知道其實鴉鳥可有錫忠廣。為什麼會是小惠失憶而不是忠廣失憶？

東東寧願同鴉烏一齊。(劇集截圖)

《香港01》就電話訪問了該劇的編審羅佩清，為大家拆解這個單元結局之謎，她說：「個劇本嘅設計係嘉輝拒絕咗鴉鳥錫佢，鴉烏係唔會強迫人嘅，因為高Ling太痛苦，所以佢選擇畀鴉烏錫而忘記東東，但係嘉輝就寧願承受痛苦都唔願意忘記東東。」編審又表示並非刻意要寫個sad ending來令觀眾更加難忘，而是覺得故事發展至這個結局出來的效果是最好的。她還透露大家之後仍可以再見到東東以及嘉輝：「佢哋都會再出場，都係同樣嘅角色。」

忠廣先係最痛苦嘅。(劇集截圖)

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