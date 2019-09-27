樂瞳搣甩包包面後最渴望愛情降臨：姻緣係咪時候要到喇？

樂瞳（Cilla）早前拍攝廣告，正好解決了她困擾良久的煩惱，原來Cilla不時都會被人稱作「包包面」，經過療程後就正合她的心意，輪廓提升咗，面形firm晒。今次的廣告接拍在機緣巧合下，成為了樂瞳的完美生日禮物，剛剛生日的Cilla 早前與家人去旅行慶祝，輪廓提升變得更靚後的她盡情影相Show靚樣。

拍攝團隊貼心的為Cilla補祝生日，並送上印有她樣子的蛋糕。

拍攝廣告當日拍攝團隊更窩心的為Cilla補祝生日送上驚喜，她感動地說：「我化完妝出嚟，就見到工作人員推咗個蛋糕出嚟，成個蛋糕都係我個樣，上面仲要插住我靚左嘅樣，好搞笑又窩心！」說起今年的生日願望，Cilla表示希望事業愛情兩得意，她補充說：「希望下年生日就可以有另一半陪我，到時全家人再去旅行慶祝。個人靚咗，姻緣係咪係時候要到喇？」

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Cilla當初聽到要做療程，難免會擔心安全，但經過了解後就表示放心：「知道用了Happy Lift出來嘅效果會好自然，同埋都係一個好簡單的療程。」而願望達成的她，另一個煩惱就已經出現了，Cilla 笑說：「因為塊面輪廓sharp咗望落又瘦左，個身比例上就會變得好大，所以要努力Keep Fit !」