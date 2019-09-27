【Narcos】第四季預告片太激泰國被禁　宣傳公司用超創意方法解決

Netflix的原創劇集《Narcos》（毒梟）由真人真事改編，主要講述哥倫比亞大毒梟巴勃羅·埃斯科巴（Pablo Escobar）的一生。故名思義，劇中包含了非常多的色情、吸毒、性愛和暴力畫面。頭3季大受好評的同時，第4季《Narcos：Mexico》（《毒梟：墨西哥》）亦已於上年11月架以及在各地宣傳。不過，在以嚴格審查法律見稱的泰國宣傳時，廣告公司卻因審查制度過於嚴格而碰壁。泰國審查員在觀看畢完整版預告時，就告知幾乎所有鏡頭都要刪剪才能在曼谷的街頭播放，所是乎，廣告公司就想出了一個巧妙的方法 - 打格。

《Narcos》（毒梟）不乏暴力、色情、毒品鏡頭。（Youtube截圖 / Netflix）

廣告公司就真的如字面所說，將所有有問題的鏡頭，用Photoshop中代表透明的塗層一一抹去，但只留下清晰的輪廓，即是任何人通過輪廓就可以猜出被刪除的內容，最後終於獲得泰國當局放行。



結果，根據該間廣告公司的統計，該次的宣傳異常地成功，在泰國網上以至電視媒體上也爭相報導，有關內容總共得到9300萬次個展示次數，覆蓋了3400萬人，幾乎佔了泰國人口的一半。這一次由泰國品牌宣傳公司 J.Walter Thompson Bangkok 計劃的廣告活動，亦在廣告宣傳比賽AdFest 2019中獲得了Grande Outdoors LOTUS（蓮花最佳戶外大獎）。

跟足指引，打格。（Youtube截圖 / Netflix）

+ 10 + 9 + 8

唔明？可以睇片。