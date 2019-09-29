黃心穎繼續留守美國　越洋收樓有專人幫忙 ?

黃心穎與自今年4月偷食人夫許志安之後，隨即全面停工逃離香港，有指目前身在美國嘅佢索性改名做Rachel，並轉行做地產經紀，扛算重改新生活。

黃心穎兩年前以850萬買入啟德天寰，以佢當時嘅工作量，絕對負擔得起。但如今佢全面停工，供唔供得起都係一個謎。（資料圖片）

早前無綫決定播出黃心穎主演劇集《牛下女高音》，疑似試水溫讓佢「復出」，雖然面對大好機會，但黃心穎都只係透過《牛》監製答謝及鼓勵同劇前輩及演員，無意返港嘅佢，有傳連兩年前買入嘅樓盤，近日雖然已經可以收樓，但黃心穎只係委託國際公證行代為完成交易。

黃心穎主演嘅《牛下女高音》本已擺入廠底，但無綫突然決定轉做台慶劇。（資料圖片）

黃心穎喺2017年以850萬元買入啟德新盤天寰一個500呎兩房單位，當時佢去排隊揀樓時，透露係首次置業，又表示儲咗好耐錢先成功上車，雖然唔係full pay但絕對有能力供得起。據知，天寰已於本月已成收樓，但黃心穎未有親身返港辦理手續，反而委託國際公證行代為完成交易，而有關文件顯示佢現身處美國洛杉磯。其實除咗啟德天寰之外，黃心穎目前仍持有油塘Ocean One以及一個溫哥華600呎單位，都總算有錢傍身，不過，如果要供樓的話，就可能要喺美國勤力少少啦。

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黃心穎買入嘅啟德天寰，近日有同屋苑業主收樓時，發現「貨不對辦」，單位有多達66處紕漏須修補，包括批盪、石材、油漆及門窗等。其中單位有不少結構問題，例如地台嚴重倒斜及牆身不平。飾面方面，單位部分牆壁有批盪空鼓、窗戶漏做密封膠邊、油漆造工粗糙。另外，門窗亦有關不貼及漏風問題，導致窗邊有輕微滲漏情況。黃心穎兩年前買入時曾表示用作自住，如今自住唔到，如果佢打算奕盤的話，真係要搵驗樓師check清楚。

