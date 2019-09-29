【多圖】Cammi再曬P圖絕技P出超誇張身材　網民：根本不合比例

現年24歲的陳冠希「舊愛」謝芷蕙 (Cammi) 由初出道時似足女版張學潤 (NelNel)，之後慢慢進化成近年的吹氣公仔外貌，無論個樣同身材都猶如再生咁，好難認得出是同一個人來。而Cammi變靚的其中一個主要原因，就是她強勁的P圖技巧，她自己也承認是個P圖高手，再加上擅長擺甫士，隨時都可以變成「九頭身」加「蛇精」的混合體。Cammi於IG所post的靚相，完全是把她的P圖絕技發揮得淋漓盡致。

Cammi之前都試過P圖P得好誇張。(ig@cbbheree圖片)

呢日Cammi就post了一張新相，再次表演她P圖可以P得有多厲害。這張相中的Cammi擁有一個S身形，還有超級驕人的身材，非常誇張，線條玲瓏浮凸，意態撩人。她留言表示：「比起愛你更喜歡了解。比起了解到更喜歡理解。」而一眾網民的焦點都落在Cammi極其誇張的身材比例之上，並留言表示：「根本就不合比例」、「P得過份咗」、「個胸仲大過個頭大囉」、「失敗的P圖」、「P到咁都仲Po出嚟？」

佢真係p到個身材唔合比例。(ig@cbbheree圖片)

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