林子博為救老婆用盡積蓄　終獲ViuTV接見：樂意加盟

林子博承認ViuTV曾與他接洽，並謂「搵我嗰位都係以前亞視同事，其實亞視人情味真係好好。」暗指無綫冷血又無情。(資料圖片)

無綫娛樂新聞台主播林子博效力公司11年，但早上月獲初通知將不再續約，有傳最大致命傷係因為林子博曾於網上就香港近日社會議題表態有關，令高層決定不跟他續約。由於太太患上了罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，醫療費用龐大，再加上一對子女的生活費，令身為一家之主嘅林子博既無奈又徬徨。

古天樂透過香港演藝人協會聯絡林子博，問佢有無需要任何協助。（資料圖片）

不過，自從失業消息曝光後，圈中唔少藝人都紛紛向林子博伸出援手及慰問，而ViuTV亦有意向他招手，林子博接受《香港01》訪問表示如果ViuTV開出的條件ok，他十分樂意加盟：「今次搵我去ViuTV嗰位朋友係以前亞視同事，不過因為呢個星期佢有嘢忙緊，所以暫時仲未傾到住，但就唔太擔心，如果佢哋無心用我就唔會搵我啦。」林博子表示如果事成的話，比較偏向綜藝或劇集方面發展。而除了ViuTV外，林子博透露忙於拍攝新戲的古天樂亦透過香港演藝人協會送上慰問。「其實我識古生嘅時候佢仲係白雪雪，當時佢仲未入無綫。」

待業中嘅林子博多咗時間夠太太做運動同覆診。(fb圖片)

另外，有傳由於太太嘅醫藥費用龐大，加上保險公司只支付一半，令林子博嘅積蓄已用得七七八八。「都唔係七七八八啦，已經去到八八九九啦，但都仲頂到幾個月嘅，因為我唔信幾個月都無收入，so far已經都有啲freelance主持嘅工作搵我。」問到太太目前的情況，林子博表示太太得知他不獲公司續約後，情緒曾一度受到影響，但幸得到朋友、網友的關心與支持，所以目前情緒尚可。