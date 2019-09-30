汪明荃郵輪演唱意外跌低撻生魚　IG報平安︰Pat Pat很痛

阿姐工作不斷，演唱做粵劇做主持忙個不停。（IG：@wang_liza）

阿姐汪明荃入行52年，雖然已經72歲但依舊熱愛工作無時停，除咗喺TVB繼續主持工作，踏台板演出粵劇，亦有登台演唱。點知呢日網上瘋傳汪阿姐喺舞台跌親嘅片段，令大家相當擔心。

阿姐早兩日喺郵輪演出時意外跌倒。（影片截圖）

微博呢段片段喺前日28號拍攝，阿姐現身中國第一艘自主運營豪華郵輪，擔任首航啟動儀式表演嘉賓，陳芷菁擔任活動司儀。正當阿姐在表演前行出場時，忽然撻生魚雙腳朝天跌親，在場人士都嚇一大跳，但阿姐相當專業，在旁人正扶她起身時，仍接到音樂沒有甩嘴繼續唱出《萬水千山總是情》。

運輸及房屋局局長陳帆和一名工作人員立即衝上台扶起阿姐。（影片截圖）

30號下晝阿姐於IG報平安話：「28/09/2019早上我出席了中國第一艘自主運營的豪華郵輪（鼓浪嶼）號首航啟動儀式，作為表演嘉賓。當時發生了小意外，我跣腳跌倒在地板上，幸好陳帆局長及另一位工作人員第一時間衝上台扶起我，我也繼續唱歌，沒有影響到節目，the show must go ！當然pat pat很痛，但沒有傷及其他身體部分,算是好彩。也多謝各方朋友，fans, 觀眾，網友，家人，同事問候，對不起，讓你們擔心 ，我以後更加小心保護自己。」

阿姐上載照片並報平安。（IG：@wang_liza）