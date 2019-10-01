容祖兒出道20周年紀念日與歌迷同樂：很窩心、很隨意、很舒服

20年前嘅9月29日，係容祖兒推出首張個人EP嘅大日子。（網上圖片）

1999年9月29日，係容祖兒推出首張EP《EP Joey》嘅日子，當年呢隻碟銷量達13萬張，眨下眼原來已經20年。除咗之前喺紅館舉行19場演唱會，Joey亦特別將929呢一日，留俾最疼錫佢嘅歌迷。

喺出道紀念日，JOEY選擇同歌迷一齊慶祝。（IG：@yungchoyee）

29號Joey去到海洋公園同歌迷們開PARTY，一齊睇表演再移師室內開慶祝會。歌迷精心挑選20年以來JOEY嘅照片，拚成大型背景版，仲播出由FANS創作，送俾JOEY嘅新歌《永遠號》，令JOEY相當感動﹗

舞台背景用上呢20年Joey嘅照片拼成。（IG：@yungchoyee）

JOEY坐定定欣賞歌迷精心準備嘅片段。（IG：@jy6fanclub）

Joey喺IG留言話：「又一年的929﹗和你們一起慶祝是最適合不過的節目，吃吃喝喝聊聊天玩玩遊戲，我感覺到經過了一整個演唱會後，你們對我的了解又到達了另一個層次，很窩心、很隨意、很舒服。看到很多新鮮的面孔，他們都告訴我以為起初默默支持已經足夠，參加歌迷會這些些太年輕的玩意，漸漸長大才發覺愛要付諸實行。感謝你們的勇氣與時間，其實無論怎樣認識的支持，我也能完全接收到，就正如你們總能在細微處觀察到我正出（在）付出的。再次感謝一班(其實係得幾個)為這一次聚會用心籌備的Committee。明年見﹗」

蛋糕以Joey廿周年演唱會其中一個造型製成。（IG：@yungchoyee）