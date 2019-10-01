【金宵大廈】李施嬅有意拍續集：但有好多考慮因素

《金宵大廈》本為周末劇，但最後獲無綫安排以正劇播出，如今有口碑有收視，難怪李施嬅與一眾工作人員都表示十分感恩。

《金宵大廈》自開播後，其劇情引起網民熱烈討論，口碑、收視俱佳，更令男主角陳山聰、女主角李施嬅（Selena）人氣急升。有指，無綫已打算開拍《金宵大廈》續集，但由於李施嬅今年四月初已離巢，並已與簽約荷里活經理人公司，不少工作亦已落實，令《金》續集出現了不少變數。

李施嬅雖然已離開TVB，但《金》如果開續集話，佢話有興趣參與。(selenaleelalee@IG圖片)

李施嬅接受《香港01》訪問承認監製確係曾經同佢提及過續集事宜。「其實係好初步嘅諗法，無嘢落實到，不過自己係好開心、好感恩大家都鍾意《金》，亦開心TVB咁支持呢件事，但拍續集要考慮好多因素，唔係我一個人想拍就可以，但大家反應都係positive想有一件咁嘅事發生，如果之後落實再同大家分享啦。」問到如果成事的話，會否趁機加薪，李施嬅笑言：「錢唔係我傾開，都係交返俾專家人士處理，作為演員嘅我做好自己本份，但so far而家未有任何嘢落實，所以唔需要講錢住。」

編審羅佩清話等安排，但亦希望如果真係開拍續集的話，可以原班人馬上陣。（資料圖片）

至於《金》編審羅佩清時表示目前正為《使徙行者3》趕工，所以仍未確定新安排，雖然羅佩清指開拍與否都係等公司安排，但言談間亦透露出對《金》續集甚感興趣：「《金宵》係好實驗性嘅作品，創作過程天馬行空，大膽去試唔同類型嘅嘢，我同編劇好似JAM歌一樣，都覺得好好玩，很自由，係一個好有趣的體驗。有啲單元故事構思咗，但因篇幅所限，無放入劇情，如果再開，我好樂意去試去玩。」最後她補充如果能原班人馬上陣就最好。