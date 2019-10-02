【多圖】黑人陳建州4歲孖仔有父親一半身高　全因一個重要因素

台灣藝人陳建州，跟太太范瑋琪育有一對孖仔睿飛(飛飛)、睿翔(翔翔)，二人視囝囝如珠如寶，不時在Instagram上載孖仔的照片，眨下眼孖仔已經4歲，樣子精靈可愛，而且更突然長高，跟190cm的父親站在一起合照，竟然已到了父親腰間，比起同齡的小孩來得高，原來跟媽媽范瑋琪也有莫大關係。

陳建州和范瑋琪跟一對孖仔，一家四口，樂也融融。（范瑋琪IG圖片）

陳建州在入行前曾經是著名籃球員，身高190cm，太太范瑋琪於2015年1月，誕下雙胞胎飛飛及翔翔，初時小孩子一模一樣的臉圓圓，也是眼仔碌碌，甚為得人喜愛，轉眼間兩個小朋友已經4歲，外貌也有顯著分別，原來兩兄弟一動一靜，哥哥飛飛活潑好動，身形及臉形亦較為圓潤，比起弟弟重2kg，弟弟翔翔則是文靜型，臉形也較為修長，但兩兄弟都有一個共通點，就是十分之高。

陳建州一對4歲孖仔，已有190cm的父親一半身高。（范瑋琪IG圖片）

+ 8 + 7 + 6

陳建州和范瑋琪不時將跟兩子合照，上載到IG，一家人樂也融融，眾所周知，陳建州擁有健碩身材，4歲孖仔當然未有如此大隻，但兩個囝囝卻突然加速長高，站在父親身旁，竟然已到了腰部位置，比起同齡的小孩子更加高，但原來除了陳建州的優良基因外，也不能忽視媽媽范瑋琪，也擁有172cm的模特兒身材，陳建州和范瑋琪一直是圈中的高人夫妻，二人的孖仔未來肯定是高人一等。