【開心速遞】Venus同池子孝正式成為新CP　同女神拍拖拍到窮

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的新CP經已誕生，就是Venus (鄺潔楹 飾) 與池子孝 (阮政峰 飾) 這一對。在今晚播出的第678集預告片入面，就講述池子孝因為要與Venus拍拖而導致傾家蕩產！可說是道出了不少男生拍拖時的悲歌。

Venus同池子孝正式拍拖。(劇集截圖)

劇情講到池子孝幾經波折下，終於能夠順利追到女神Venus，兩人正式成為情侶開始拍拖了，還得到好基友兼前情敵George (張明偉 飾) 的支持，池子孝即時活在一片幸福之中。可是既然同得女神拍拖，當然是要好好照顧她的，幫女神畀晒所有拍拖時的使費是常識吧，行街Shopping睇戲食飯送禮物等樣樣都要錢的，所以池子孝跟Venus拍拖後，在經濟上真是很大負擔，甚至花盡積蓄兼要簽卡度日。今晚還有一幕是阿孝拍拖拍到精神不濟，最後更不支暈倒在桌上，未知是否窮到連飯都沒有錢食呢。

池子孝最後更不支暈倒在桌上。(劇集截圖)

而在真實世界中，鄺潔楹 (Judy) 和她所演的Venus卻是截然不同的女生，Judy接受《香港01》訪問時，就表示自己拍拖時不用男朋友畀晒所有使費。她說：「好坦白，我不嬲都會想畀錢嘅，唔係做下樣嗰種，係真心想畀錢，咁我自己都有能力賺錢，又有份食嗰餐飯，又唔使話AA咁計，但係可以一人畀一餐。不過我以前啲男朋友都會幫我畀食飯錢嘅。」

Judy又謂不想男仔買名貴禮物，例如名牌手袋等送給自己，她說：「我唔想第時分手好似欠咗人好多錢咁，同埋手袋係好個人喜好嘅嘢嚟，佢買嚟送畀我都未必啱心水。我唔係venus呢種女仔，唔會叫個男朋友買啲咩畀我。」至於她拍拖以來收過男朋友最貴的一份禮物，就是一部iphone：「佢知我部電話壞咗，嗰時係聖誕節，佢就買咗部iphone送畀我。其實我拍拖唔追求呢啲物質嘅嘢，就算親手造張心意卡送畀我都得，最重要係嗰份心意。」

Judy拍拖唔追求物質嘢。(ig@judy.kwong圖片)

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