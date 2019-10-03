吳克群疑陷4角戀公開護花　細12年女友索過何超蓮

何家最美千金何超蓮早前高調與男朋友竇驍放閃，前男友、台灣歌手吳克群則疑似陷入4角戀，女友陳語安被爆與周興哲哥哥周予天關係曖昧，吳克群亦對此作出回應。

吳克群疑似陷入4角戀。（IG圖片／kenjiwu999）

據台媒報道，有指陳語安在中秋節當天，和周予天及其朋友一起聚餐，事後友人上傳大合照，當中周予天與陳語安舉止過分親暱。陳語安挨在男方懷中，男方更將頭貼近女方，陳語安則嬌羞地雙手捧著臉，舉止似曖昧。據知周予天目前與台灣名媛錢德月的愛女董若彤（Tiffany）熱戀中，陳語安亦已有正牌男友吳克群，疑似4角關係相當混亂。

陳語安與周予天在朋友飯局上舉止非常親暱。（網上圖片）

現年39歲的吳克群與小12歲的女朋友陳語安交往兩年多，各自忙於工作，透過手機維繫感情，對於女友被指疑似出軌，吳克群所屬唱片公司指兩人仍穩定交往中，吳克群亦有親自作出回應為女友護航，他表示：「每個人都有自己獨立的生活圈跟交朋友的自由。因為一張照片寫一大篇揣測的故事，對女生蠻傷也蠻不公平的。」

吳克群曾與何超蓮交往4年，於2015年分手，對於這段戀情，吳克群曾經這樣形容過：「那4年我很開心，不會後悔。」吳克群近年歷經母親生病過世、電影慘賠的低潮，陳語安一直陪在他身旁，去年初他帶著女友祭拜母親，才讓這段戀情曝光。陳安語安以曾擔任多位知名歌手MV女主角備受矚目，包括周杰倫、蕭敬騰、炎亞綸、陳奕迅、畢書盡、張信哲等，在台灣有「小北川景子·小張柏芝·小劉亦菲」之稱。

何超蓮曾經情傾吳克群，二人交往4年分手，現在與內地男星竇驍拍拖。（IG圖片／laurinda_ho）

吳克群女友陳語安都是女神級，美貌不比超蓮遜色。（IG圖片／katie_chenn）