鄭秀文心痛媽媽生蛇灼痛不適：陪伴是另類的止痛劑

Sammi鄭秀文一向出名孝順，呢日佢喺IG寫下長文，原來鄭媽媽近日發現生蛇，「腰間出現一些密麻麻一堆堆很「恐怖」，令人看了會雞皮疙瘩的白點和紅點，而且有些勺（灼）痛。」令Sammi相當心痛。

Sammi每年母親節都會貼出一張同媽媽嘅合照。（IG：@sammi_chengsauman）

「生蛇」即是醫學上嘅帶狀疱疹，凡感染過水痘嘅人都有機會生蛇。免疫系統隨年齡增長會逐漸減弱，潛伏在身體內的病毒較容易再度活躍，故此年齡愈大，生蛇風險愈高。Sammi話好在媽媽喺72小時內嘅黃金期睇咗醫生：「由於患處會較為勺（灼）痛而且感覺患處沈重，mi看在眼𥚃，很心痛媽媽，但又不能減少她的痛感，這幾天唯有多加陪伴著母親，亦由於這次母親『生蛇』，使mi自己也提醒了自己，母親很需要我們兒女的力量，mi更要多陪伴媽媽啊！」

SAMMI話：「媽媽這次生蛇不適，表面看來絕不是愉悅可喜的事，但mi相信也是對我一種提醒或警醒。要更珍惜，也要更更更更更關懷。」（IG：@sammi_chengsauman）

人哋話「小病是福」，每次患病總會提醒忙碌嘅大家，要多啲關心家人，Sammi都係一樣：「一直握著她的手聊天，媽媽的手特別細小，卻能一手養育我們五姊弟。我和媽媽聊了很久，隨心聊也深度聊，媽媽似乎越加舒服一些，看著媽媽，我完全感覺她像一個有皺紋的小孩子。特別可愛，我禁不住把她親了又親。陪伴；是另類的止痛劑，愛；也是一種無形但有力的藥品，希望媽媽能在愛中減低勺（灼）痛甚至遺忘不適。」