占士法蘭高被指性騷擾女學生　演藝學校教床上戲時動真格

占士法蘭高（James Franco）一向好戲，更曾憑荷里活電影《127小時》（127 Hours）榮獲奧斯卡「最佳男主角」提名，前年亦憑《荷里活爛片王》（The Disaster Artist）奪得金球獎影帝（音樂及喜劇類），又一度與拍檔Vince Jolivette合資搞演藝學校Studio 4，致力培訓。不過，最近他卻被兩名2014年報讀洛杉磯分校的女學生Sarah Tither-Kaplan和Toni Gaal入稟控告，指他之前與其他教師以不當手法性騷擾女學生。

占士法蘭高經常被拍到與女友Isabel Pakzad拍拖。（VCG）

根據相關法律文件指出，占士法蘭高以提供演出機會為由，以教師身份向女學生埋手。另外，在教授床上戲的課程裏面，學生需要拍片試鏡予占士法蘭高參考，並在文件簽署放棄片段的版權，有份報讀課程的Sarah Tither-Kaplan便指自己經常被要求在占士法蘭高的獨立電影拍攝裸露鏡頭，又指一場群交戲中，占士法蘭高搣走遮住女演員下體的膠片，為她們口交。

代表占士法蘭高的律師事後向傳媒發聲明，指出類似指控並非第一日發生，亦絕非事實：「我們沒有機會深入審查這些不實的投訴，因為這些投訴未正式入稟已被洩露給傳媒，占士甚至還沒有被起訴。占士不只會全力為自己辯護，還會向起訴人和其律師要求賠償損失。」