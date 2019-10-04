【多圖】秋小愛7歲已有逆天長腿　少女背影被誤會是名模媽媽

韓國人氣童星秋小愛，曾於2014年跟爸爸秋成勳，一起拍攝親子真人騷《超人回來了》，當時年僅3歲的她，不時整古做怪，精靈可愛的模樣，不但成為節目亮點，更俘虜了無數粉絲，而她退出節目後，已鮮有見到她的蹤影，近日秋小愛母親矢野志保，上載了囡囡的近照，卻被搞錯了是矢野本人，為何會有這個美麗誤會？下文自有分曉。

3歲時的秋小愛，精靈活潑，人見人愛。（秋成勳IG圖片）

秋小愛父親是職業格鬥家秋成勳，而他亦有參與拍攝電視劇及電影，最為人熟悉是跟女兒秋小愛，父女檔拍攝親子真人騷《超人回來了》，父女搞笑互動，秋小愛一臉小淘氣，超級可愛，大隻爸爸也沒有她的辦法，觀眾心中都羨慕秋成勳有個如此精靈活潑的女兒。大家在節目中看到這一對搞笑父女，卻忽略了其實秋小愛也有一個靚女媽媽，日本模特兒矢野志保，有母親的優良遺傳，秋小愛也是一個美人胚子。

秋小愛媽媽Po出女兒的背影照片，竟被誤會是矢野本人。（矢野志保IG圖片）

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雖然秋小愛已退出《超人回來了》多時，但她媽媽矢野間中都會上載女兒相片，近日她Po出女兒在玩兩輪電動車的相片，由於只得背部，網民竟然誤會是矢野本人，矢野即留言「Not me…It’s Saran(秋小愛)」，而相中所見，秋小愛小小年紀，已經擁有修長美腿，配以一頭飄逸長髮，7歲的小愛，確是有幾分名模媽媽的影子，將來肯定注定吃娛樂圈這行飯。