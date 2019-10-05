【放學後】顧紀筠一出世救全家　自爆名字同颱風有關

陳慧珊（Flora）親自監製及主持的香港開電視節目《放學後》，新一集邀請到「顧老闆」顧紀筠擔任嘉賓，大談成長經歷。顧老闆透露她出生那天，正正是香港有史以來遇上最強颱風溫黛吹襲，家人居住的木屋被吹倒，幸好因為顧老闆的出生，全家人離開了木屋，因此逃過一劫，為紀念溫黛，顧老闆被取名「紀溫」，但因發音不好聽，於是取了諧音紀筠，成為今天的顧紀筠。

顧老闆又憶述童年時，因為父親股票投資失利，令全家生活陷入窘境，更要遷往徙置區，十多歲便擔起頭家負責煮飯、洗衫、照顧弟弟起居，當時「發夢都想跳出徙置居」，直至有一日，她跟父親閒聊，期間父親老淚縱橫表示後悔炒股票，只有中學二年級的顧老闆向父親許下承諾會帶家人離開徙置區，這承諾就此成為顧老闆的人生使命，直至二十多歲，她終於達標，在半山區買了屋給父母。

陳慧珊（Flora）親自監製及主持的香港開電視節目《放學後》，新一集邀請到「顧老闆」顧紀筠擔任嘉賓，大談成長經歷。

今天的顧老闆博學多才，但其實踏入社會工作初，她只是中學畢業，她憶述當年應徵的第一份文員工作，認識了修哥胡楓，顧老闆表示：「當時他問我懂不懂打字？懂不懂速記？我什麼都不懂，只不停跟他說『我肯學的，我什麼都肯學』，最後出奇地得到僱用。」

顧老闆亦有分享了她兩段婚姻及對兒子的期望，「離婚，當時最擔心的只是兒子，我害怕兒子不明白父母為什麼要分開。」顧老闆跟其他母親一樣愛自己的骨肉，她寫過很多書，其中一本《給親愛的》，特別寫給他的兒子，「書中我把對兒子的期望、教育方式、思維都寫在裏面，我覺得這本書，他看到後，大家能夠好好溝通，讓他知道我的感受。」