網友好奇天王點解要室內戴太陽眼鏡　周杰倫神回答一句KO

日前繼內地男星黃曉明於其主持的綜藝節目《中餐廳3》中，被網友質疑為何要在室內戴太陽眼鏡之後，近日台灣天王周杰倫亦同樣地遇到這個問題。而他隨後亦即時在社交網站instagram回覆網友，簡簡單單一句說話完美KO網友，令網友都無話可說直言根本反駁不了，大讚他實在太可愛了。

周杰倫在倫敦旅遊中。（jaychou@instagram）

事關近來周杰倫在英國倫敦旅行，不時就會在instagram曬出近照與粉絲們分享在當地的所見所聞。就在昨（4日）他就上貼了一張與外國藝術家的合照，短短時間內就吸引超過8萬個讚1千則留言，可見其一舉一動都引來全城關注。在照片中所見二人在餐廳用餐中，而周杰倫是全程戴著太陽眼鏡的，正因為如此有網友就非常好奇地留言詢問他為何要在室內戴太陽眼鏡？而隨後他就即刻回覆網友留言：「明星」二字，簡潔的回覆令網友無法反駁，直言似乎有道理搞到大家都大讚他非常可愛。

周杰倫回覆網友。（娛媽微博圖片）

周杰倫幽默地回覆網友。（jaychou@instagram）

除此之外，網友見他的裝束打扮均顯得非常年輕，則留言大讚這一點，而他亦非常幽默地回覆：「沒老過」顯得非常有自信，與粉絲的互動非常有趣哄得不少網友笑到見牙唔見眼。

周杰倫的回答搞到網友笑飽肚。（jaychou@instagram）