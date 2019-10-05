回顧準林峯嫂張馨月成長之路　內衣模特兒曾全裸演出

快將40歲的林峯被發現於上月26日在港入紙排期註冊結婚，更以真名林逸峰入紙，即將迎娶現年29歲內地女模張馨月 (Carina)。林峯亦大方承認結婚一事，但希望傳媒給與私人空間。兩人去年開始拍拖，至今一直愛得甜蜜，Carina深得林峯疼錫，亦完全融入了林峯的家中。有傳林峯與Carina是經過相親認識的，一齊來看看Carina變身林峯嫂之路。

張馨月曾經做過車模同內衣模。(張馨月微博圖片)

Carina曾經在內地擔任車模的工作，憑住甜美的樣子以及Fit爆的身材，她還奪得過2010年全國時尚內衣模特大賽亞軍，做過內衣模特兒，曾拍下不少火辣的性感照片。她亦曾經拍過電影，於3年前拍過一部名為《借臉》的電影，在戲中飾演一名樣靚身材正的大明星，其造型相當性感，當中更有多場情慾戲份的演出，有男女甚至女女的激烈床戰，還有背部全裸露股的大膽鏡頭。有指Carina因為拍這部電影而與戲中男主角，內地男演員「深圳古天樂」張傳奇拍拖。據知Carina的家鄉在江蘇鹽城，有傳她畢業於淮坊幼教特教師範，曾在江蘇省廣播電視總台工作。

Carina即將榮升做林峯嫂。(張馨月微博圖片)

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