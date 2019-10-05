接受商台訪問重提與鄭嘉穎分手真相 　王馨平：其實我唔係咁乖

王馨平（Linda)是王羽與林翠的大女兒，92年簽約寶麗金唱片公司後加入樂壇，憑香港著名女歌手甄妮徒弟之名，在樂壇火速竄紅，橫掃當年香港樂壇多個獎項，93年更憑首張國語專輯《別問我是誰》紅遍東南亞。正值Linda事業愛情兩得兒時，有指Linda父親插手干預事業與愛情，並激化與Linda經理人甄妮上輩恩怨，導致她與甄妮爆發經理人合約糾紛，最後Linda與甄妮解除經理人合約，之後一度淡出樂壇，近年才再度活躍。

王馨平當年和鄭嘉穎有過一段情。（網上圖片）

指父親王羽無法平涉 Linda跟鄭嘉穎和平分手

Linda早前接受商台節目《一圈圈》訪問時，談及當年有傳父親捧打鴛鴦導致和鄭嘉穎分手收場，Linda為父親平反說：「其實大家一路以為我Daddy（王羽）喺中間反對，而我就聽我Daddy嘅說話，其實你哋錯啦！其實我唔係咁乖，我係幾反叛又幾有主見嘅人，所以到最後係我哋兩個自己行唔到落去，我哋係和平分開，並唔係因為有Daddy嘅因數喺裏面，其實作為父親或母親，你認為會管到子女嘅感情咩？係管唔到嘅，如果到最後我要同某某人一齊，我諗到最後，我Daddy惟有接受，其實我Daddy唔係大家所諗嘅咁固執，佢喺我面前其實都有柔情嘅一面。」

Linda直言父親並不是大家所想固執，其實也有柔情嘅一面。（圖片：視藝中國）

王馨平接受電台訪問，直言與鄭嘉穎分手原因，不涉及父親捧打鴛鴦，導致分手收場。（圖片IG:linda_wong_xin_ping)

重提與甄妮關係 成夾心人嘆左右做人難

提到父親王羽與經理人甄妮反目一事，Linda自責自己沒有做好本分：「其實佢哋兩個本身是好朋友，Daddy將我交畀甄妮帶我入嚟歌唱界，佢哋兩個都係硬脾氣嘅人，後尾因為我嘅事情有啲唔開心，搞到佢哋兩個鬧交，當時我夾喺中間，真係左右為難，咁如果我識得處理得好啲，能將兩邊安撫得好啲，或者後尾都唔使去到打官司，及反晒面咁嘅情況，所以諗返轉頭，我又唔會話我Daddy管得我太多，反而我會覺得，如果當時識處理我諗會更加會好啲。」

18年鄭嘉穎與拍拖3年的陳凱琳於印尼峇里島舉行盛大婚禮，在親友見證下正式成為合法父妻。（圖片IG:gracechanvnofc)

鄭嘉穎與陳凱琳婚後育有一子。（圖片IG:gracechanvnofc)