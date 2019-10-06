KillerSoap主音陳樂基山長水遠去飲東江水：希望大家都能飲水思源

本地樂隊KillerSoap的主音歌手陳樂基，日前就於微博表白他愛中國的心，連續出了多個post，除了做十四億護旗手之一，賀新中國建國70周年外，還拍了一條大讚中國東江水的短片，走到東江源頭即場飲用東江水。他早前就連出兩個post剖白對東江水的愛，留言表示：「飲水思源之旅，預祝國慶70週年！飲水思源，我找到了東江源，感恩我從小喝長大的母親河。」措詞非常肉麻，流露出他對中國深厚的感情。

陳樂基表白佢愛國嘅心。(陳樂基微博圖片)

而他的另一個post就留言表示：「#表白祖國# 9月27日來到江西贛州安遠縣三百山東江源，這裡景美人善純樸，看到從小喝到大的母親河東江源很激動，到源頭喝了東江源頭水，清澈甘甜，希望大家都能飲水思源，不忘本，不忘初心。祝福祖國母親生日快樂！#共賀新中國成立70周年#@人民日報 #我愛你中國#」​​​​繼續歌頌國家，表白他愛國之情，他還表示要將新鮮的東江水帶給朋友一起開心share齊齊飲呀。他獲一眾內地網民力撐，又讚他：「很帥啊！棒棒的！」而他這段東江水短片亦引起了香港網民的熱議，更封他做「東江水KOL」。



KillerSoap曾經於2014年參加浙江衛視節目《中國好聲音》第三季，演唱《月半小夜曲》進級汪鋒組16強，而備受內地觀眾以及網民認識。

陳樂基大讚中國東江水。(陳樂基微博圖片)

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