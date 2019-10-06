《偶像練習生》限定團NINE PERCENT正式解散　微博道別粉絲勁不捨

內地限定男團NINE PERCENT於2018年正式出道，由愛奇藝真人選秀節目《偶像練習生》中最後脫穎而出的九位練習生組成，昨日（6日）結束為期一年半的限定男團活動，正式宣布解散。

NINE PERCENT昨日（6日）結束為期一年半的限定男團活動，正式宣布解散。（微博：NINEPERCENT官博）

NINE PERCENT的官方微博於6日凌晨上載「畢業照」，九位成員蔡徐坤、陳立農、范丞丞、黃明昊（Justin）、林彥俊、朱正廷、王子異、王琳凱（小鬼）及尤長靖，穿上西裝分成前後兩排一字站開並望向鏡頭，紀念他們九個男孩作為NINE PERCENT的最後時刻。畢業照公開後，不少粉絲大呼不捨，並慨嘆時光飛逝，並祝福他們前程錦繡。

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NINE PERCENT由蔡徐坤、陳立農、范丞丞、黃明昊（Justin）、林彥俊、朱正廷、王子異、王琳凱（小鬼）及尤長靖，共九位成員組成。（微博：NINEPERCENT官博）

NINE PERCENT於2018年4月6日出道，由《偶像練習生》冠軍蔡徐坤擔任隊長兼C位（Center），展開18個月的偶像團體生涯。NINE PERCENT於活動期間表現亮眼，發行的兩張專輯《To the Nines》及《限定的記憶》均大獲佳績、並橫掃多個大型頒獎典禮的獎項，地位備受肯定。另外，NINE PERCENT將於本周六（12日）在廣州舉行最後的告別演唱會，劃上圓滿句號。

NINE PERCENT將於本周六（12日）在廣州舉行最後的告別演唱會。（微博：NINEPERCENT官博）

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