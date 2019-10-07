黃明志新作《舊傷口》取材真實大馬碎屍兇殺案　解構對比MV每一幕

「大馬音樂鬼才」黃明志的新MV《舊傷口》於10月6日發佈，播出短短一日內在Youtube上已錄得近200萬點擊，更在網上掀起一陣討論熱潮，除因是黃明志這個「金漆招牌」、以及用了大馬律師江昭上、台灣人氣KOL辛尤里做男女主角外，更是因為MV以及歌曲題材－1993年轟動馬來西亞的「一點紅」碎屍兇殺案。

每一幕告人物服飾都有意思，話黃明志係鬼才真係冇錯。

MV歌曲《舊傷口》源自真人真事



碎屍兇殺案的年份以及地點說如MV開頭所示，發生在1993年7月8日星期四，吉隆坡的一個叫肯尼山（Bukit Tunku）的高尚住宅區。當時一名清潔工人在該區打掃的時候，發現了數個裝有人體殘肢的膠袋，大馬警方接報後始開始調查，並在4天內先後尋獲11段屍塊。膠袋中的屍塊包括兩隻手、一隻全腿、小腿以及腰間至陰部的肉塊等，不過則沒有頭顱及其他的肢體。



警方根據發現的碎屍，推測為20多歲的女性。三天之後，警方在現場全面搜查，終於再發現兩個膠袋並尋得頭部和失蹤部份。

清潔工人在吉隆坡的一個高尚住宅區發現屍體。（Youtube截圖 / 黃明志《舊傷口》）

女死者身首異處 靠畫家重組原本樣貌



不過由於死者的面部極度浮腫，身份難以查證，所以警方在各大報章上刊登死者毀容後的照片，希望尋得認識死者的人，這張照片也成為了大馬歷年來見報的最噁心照片。其後，警方又找來了一名街頭賣藝的畫家，試圖畫出死者生前的樣貌，而他在觀察了死者的屍體以及頭部照片，花了四小時後終於畫出了三張死者生前的想像圖。該名畫家其後接受訪問時表示，自己從此就變成了素食者，再不敢再吃肉。

辛尤里與案中死者原來都有相似之處。（IG@yui_xin_）

MV女主角與女死者有相似之處



在新聞報導刊登後，就有失蹤者家屬前後認屍，並表示了女死者是她的妹妹，一位酒吧歌廳的紅牌歌星蔡幼絲，藝名「一點紅」。不過死者面部已難於辨別，家人又是怎樣認出呢？原來「一點紅」的姐姐認屍的時候，就發展了死者的下體有剪短的陰毛。她表示，妹妹因為在歌廳工作要性感演出，所以需要時常修剪陰毛以防走光。在警方比對屍體與「一點紅」的血液樣本後，最終確定了死者就是「一點紅」。





呢一幕顯示「一點紅」原有兩名孩子。（Youtube截圖 / 黃明志《舊傷口》）

MV每一幕都有依據



經調查後，死者的姐姐表示，「一點紅」是一名失婚婦人，7，8年前與前夫結婚生下兩名男孩，不過兩人婚後生活並不和睦並於1991年離婚，兩個孩子也進入福利部托兒所，而「一點紅」則成為了一名酒吧歌手。MV中出現了辛尤里餵兩名男孩吃飯，相信也是這個原因。



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「一點紅」在鋼琴師家中學唱歌。（Youtube截圖 / 黃明志《舊傷口》）

當時警方查得，「一點紅」為了事業，出事前曾鋼琴師學習，而這名33歲的鋼琴師也曾在新加坡進修神學，擔任過短期的傳教士，所以MV中黃明志的傳教士衣着以及教堂背景也是取材自這名鋼琴師的身份。經調查後，發現了這名鋼琴師在「一點紅」失蹤前兩個月，就與一名有身孕的女子結婚了，同時也發現他與死者生前有感情關係。警方再三查問鋼琴師時，他更拿出了一張「一點紅」寫給他的中文字條，說是死者生前留給他，說是要前往檳城。

MV中也將死者與兇手「攤牌」一幕拍了出來。（Youtube截圖 / 黃明志《舊傷口》）

死者與兇手「攤牌」反遭殺死



到底警方是如何找出兇手？原來他們發現了這名鋼琴師並不識中文！為甚麼又知道「一點紅」寫的字條內容呢？最終他被控告謀殺罪，而謀殺罪的最高刑罪為死刑。上庭後，他並沒有承認謀殺「一點紅」，案件的審議持續了約三個月。直到1994年2月28日審訊時，控方將控罪改成誤殺，他始在庭上猶豫一會後認罪並判刑12年。

辨方律師在庭上指出，「一點紅」曾多番要求被告與現任妻子離婚並與她結婚，但遭被告的父親極力反對，「一點紅」更揚言要殺死被告和他的妻子。最終在被告與死者分手不成，反錯手將「一點紅」殺死。

死者死後遭碎屍分成數個膠袋。（Youtube截圖 / 黃明志《舊傷口》）

據知兇手現以刑滿出獄，並且改名換姓不知去向。