林泳淘被TVB炒魷後首開腔：我完全不帶恨

TVB節目《東張西望》中有「東張女神」之稱的女神林泳淘（Wingto）早前TVB提前與她解約，令她突然被炒魷，原因令一眾網民猜測是否因為她經常在社交網站發表一些政治言論導致被炒魷。

早前泳淘與一眾《東張西望》的台前幕後食散水拿。（林泳淘IG截圖）

至今一個星期左右，她終於在社交網站發表348字「離職文」，她說：「是的，我離開tvb了。 過程當中雖然很倉猝，但我完全不帶恨。向來認為逆境順逆都是一個過程，是讓自己成長的機會，如果讓情緒使事情走偏是可惜的。 很感激在公司認識了一大班的同事、朋友。如果要說最不捨的，必然是這群活生生的夥伴。 真的很感謝你們所有人滿滿的愛和支持！不論是之前事件你們的默默鼓勵，還是在離職後你們伸出的援手，除了溫暖，還有無盡的感激…真心覺得今生能有這麼多人愛錫同幫忙真的非常幸福。以後有咩需要請找我！我很樂意去幫忙！在這，還特別想感謝所有支持我的朋友，無論是認識的還是不認識的你。因為我明白能得到任何人的支持都不是必然的。」

以後《東張西望》冇得見到泳淘攸主持啦，哭。（林泳淘IG截圖）

然而她對這篇「離職文」希望變做一篇「加油文」，「最後希望大家能夠將這份大愛感染身邊所有認識與不認識的人，冷靜看清事情的因，團結一致、不割蓆、be water 香港，加油。」這篇文章非常符合她一往的作風，難怪大家會稱她為「敢言女神」。

冇咗泳淘咁仲睇唔睇《東張西望》好呀，哭哭。（網路截圖）

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