項明生社交網站兩個立場被指牆頭草　自我割席：再見微博

由逃犯條例到禁蒙面法，每周甚至每日都有新進展，藝人網上言論及立場亦被外界高度關注。旅遊達人項明生一向活躍社交網站，但有網友發現佢喺Facebook同微博嘅言論立場不一，質疑佢係牆頭草，呢日佢喺Facebook出聲明回應宣布：「再見微博。」

項明生被捧為旅遊達人（Facebook：項明生）

項明生早前被爆facebook/IG鬧政府撐遊行，但喺微博就表明愛國肉緊唱《我的祖國》，呢日佢於FB出聲明話：「由於網絡安全法, 本人微博一直由內地專業團隊負責管理及貼文，導致近日有三個和臉書完全不同的立場內容貼文，引起公眾關注及不安，我今天宣布終止與內地微博團隊的所有合作。」

有網友比較項明生微博同FB留言，質疑佢係牆頭草。項明生被捧為旅遊達人（微博：胖子陳越）

唔少網友支持項明生勇於表達立場，但亦有網民質疑佢點解唔將聲明貼到微博，亦只刪除幾個貼文，並無真正離開微博，而唱《我的祖國》亦非「內地專業團隊」可以代佢拍攝獻唱，質疑佢嘅誠意。

項明生於Facebook宣佈再見微博。（Facebook：項明生）

項明生聲明全文：

公布: 再見微博

由於網絡安全法, 本人微博一直由內地專業團隊負責管理及貼文, 導致近日有三個和臉書完全不同的立場內容貼文, 引起公眾關注及不安, 我今天宣佈終止與內地微博團隊的所有合作。

真心向支持過我的讀者、觀眾、聽眾道歉。對不起!

希望我的讀者會明白, 項明生筆耕十年以來的為人、立場與想法。

我手寫我心, 自2009年開始至今寫過千篇專欄、數十本書、拍節目至今, 我的立場與價值觀從未改變、也不會改變。願我們都擁有免於恐懼的自由。

#守護家人

項明生

2019年10月7日