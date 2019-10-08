【巴清傳】製作方宣布劇集未死得　范冰冰高雲翔齊齊被Foul？

兩年前由范冰冰與高雲翔拍攝的巨型歷史劇《巴清傳》（前名：贏天下）引來全城關注，不少媒體與網友都對這一部耗資約5.67億人民幣（約6億多港幣）的劇集充滿信心，想劇集盡快播出。沒想到之後兩位主角接連出事，使劇集播出無期。於本月8日製作方唐德影視就發聲明公告，指出年底將重拍該劇，將原定的主要演員在劇中的鏡頭進行修改，用其他技術使另一位一線演員替補上，估計此項技術將花費高達超過6000萬人民幣（約6千多萬港幣），此舉亦間接證實了該劇還有一線生機，絕對未到石沈大海。

《巴清傳》經歷了好多波折。（《巴清傳》微博圖片）

當大家期待該劇播出之時，沒想到就有網友在微博寫了七千字的投訴信，控訴《巴清傳》胡亂改造歷史，指出該劇無論服飾還是建築，都與日本平安時期皇室所穿的和服甚相似，公然鼓吹「中華文明發源在日本」等等舉證，強調如果該劇播出會為大家帶來迷惑。最終使《巴清傳》被廣電局審查，製作方亦一度修改劇情內容甚至刪減集數。

《巴清傳》被指胡亂改造歷史。（網上圖片）

男女主角相繼出事

然而在等待廣電局審查期間，沒想到男女主角高雲翔﹑范冰冰就相繼出事。先是高雲翔去年被指於澳洲拍戲期間，涉嫌在酒店內性侵一名36歲的女子，案件目前仍在審理。此期間廣電總局曾要求「有污點有緋聞、有道德問題的演員堅決不用」，而高雲翔就被指是「三觀不正」的藝人，所以使劇集慘遭停播。為了不讓5.67億人民幣（約6億多港幣）隨時蒸發，同一年的5月就傳出李晨緊急救場，取代高雲翔重拍戲份，使該劇還有一線生機。

後來相隔不久在去年5月范冰冰被爆出涉嫌「陰陽合同」偷稅漏稅一事，其後經過相關單位約4個月的嚴密調查之後，稅務機關證實范冰冰的確存在逃稅，並向她追繳欠稅及罰款約 8.83 億人民幣（約10億港元），而她神隠多月後就在微博承認自己有錯，發表道歉信直言對自己的所作所為深感羞愧與內疚，並強調會克服一切困難籌備資金、補繳稅款、繳納罰款。正因為其行為不符合廣電總局的要求，又使應劇大受影響似乎已經石沈大海了。

范冰冰﹑高雲翔接連出事，令該劇大受影響。（《巴清傳》微博圖片）

沒想到經過一波三折之後，《巴清傳》仍然還有一線生機。其劇集製作方唐德影視就發聲明公告，指出劇集將會重拍，已經與一間技術公司簽了合約，將在年底用特定的技術將原有的主要演員鏡頭換掉，用另一位一線演員的替補上，估計此項花費包括演員費用將超過6000萬人民幣（約6千多萬港幣），包括重新布景拍攝、技術手段、重新配音等。

製作方承認會用另一位一線藝人替補。（微博電視劇微博圖片）

目前仍未知提到的原有的主要演員是否指范冰冰與高雲翔，不過似乎八九不離十。另外，目前由那一位一線演員出演仍未宣布，而不少網友稱所謂用特定技術只是用AI技術去重拍而已，相信過程中充斥大量CG畫面和綠幕key頭，紛紛認為此舉冇意思，對該劇不太感興趣了。大家在微博留言道：「沒興趣別花錢了」﹑「沒人想看」…直言淪落到要同時用技術來更換男女主角，根本就是前無古人後來無者啊！

網友留言指男女主角要換人，真的前無古人了。（微博圖片）