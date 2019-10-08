何超蓮跟竇驍返加拿大疑見家長　與男友契妹打成一片

何超蓮同竇驍拍拖愈見高調。（微博：＠娛樂扒少）

賭王何鴻燊今年屋企喜事一籮籮，何超盈何猷啟相繼生B榮升父母，何超蓮亦公開戀情，同內地男星竇驍打得火熱，9月尾公開外遊拖手兼錫錫相片，真係甜到羨慕死人。原來佢地嘅旅程仲未完，竇驍仲疑似帶超蓮見家長添﹗

九月尾超蓮上載閃爆錫錫相片 （IG：@laurindaho）

超蓮喺9月29日上載3張同竇驍拍拖嘅相片，佢地唔單止著住情侶裝手拖手，有一張更放閃咀咀，據知當時佢地喺大溪地度假，原來轉眼間已經飛到加拿大。有位叫Rida Wang嘅加拿大電台主持，上載數張同竇驍及超蓮嘅合照，原來佢同竇驍由細玩到大，係契兄妹關係。見到相片中超蓮同Rida Wang一齊戴頭盔，似乎係去咗踩單車，又有唔少頭貼頭合照。

轉眼間原來佢地已經去到加拿大，同竇驍契妹周圍玩（IG：@haoruii ）

超蓮成功融入男友生活园子，同佢契妹似乎相當投契（IG：@haoruii ）

更重要一點係此行疑似係超蓮見家長之旅，事關竇驍其實自細跟父母移民到加拿大，後來因為對演藝方面有濃厚興趣，所以返內地發展，而佢嘅父母一直留咗喺加拿大生活。呢次竇驍帶超蓮遠赴加拿大，有時間見契妹周圍玩，相信都一定有抽時間探望兩老，睇嚟佢地嘅感情發展真係一日千里，隨時要留意幾時有好消息公布啦﹗