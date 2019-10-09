【癲佬正傳】父親秦沛經典作　姜麗文花22年先睇晒：睇到我好心痛

Lesley經常請教爸爸學做戲。（梁碧玲攝）

姜麗文（Lesley）昨晚（8/10）現身將軍澳電視城出席《娛樂大家》節目錄影。提到父親秦沛在早年憑電影《癲佬正傳》勇奪香港第六屆電影金像獎和金馬獎「最佳男配角」雙料殊榮，演技備受肯定，作為女兒會否請教父親學做戲？Lesley直言Daddy都有提供意見：「佢成日都講我哋姜家嘅人對眼大，叫我做戲嘅時候唔好太過用力，除非發生大件事時，但如果係普通嗰啲場合時，就少啲用對眼就用把聲同個態度。」

Lesley表示電影《癲佬正傳》上映嗰年，就是她出世的年份，所以對她來說特別有意義。（梁碧玲攝）

港產電影《癲佬正傳》故事是以在82年發生，元州邨精神病人李志衡斬殺安安幼稚園學生案件作為藍本改編而成，當年在港上映時引起哄動。Lesley透露用了22年時間，先將套戲睇晒：「其實我每年都會試睇一次呢套戲，但每次睇到爸爸畀人打到流晒血嘅時候，睇到我好心痛，我一定要停，因為我唔想睇到有人打我阿爸，但到我22歲嘅時候，覺得呢套戲又係我叔叔（爾冬陞）佢寫嘅，咁所以鼓起勇氣睇晒佢。」

Lesley透露用了22年時間，先睇完父親成名作電影《癲佬正傳》。（梁碧玲攝）