楊明燉湯店外貼支持示威者文宣　發聲明澄清：已叫人立即撕下

楊明嘅燉湯生意愈做愈大，投資7位數字上月喺灣仔開設第3間分店（IG：@matyeung）

楊明不時飾演警察（IG：@matyeung）

喺6月嘅時候，落選港男梁裕恆（Flow）貼出多張疑似TVB劇集《機場特警》台前幕後Whataspp群組對話截圖，當中疑似楊明批評反對修訂《逃犯條例》嘅示威者，當時楊明曾經回應話：「冇評論過一啲和平嘅示威者。」相隔3個幾月後，楊明嘅燉湯店門口被發現貼上「支持香港」等字句，被指立場轉變。

楊明嘅燉湯店門口被發現貼上支持香港標語。（IG：@matyeung）

楊明十月九日於社交網站發表聲明（微博：楊明Mat）

楊明19月9日於社交網站發表聲明，表示標語並非佢嘅指示：「本人鄭重聲明，【燉】灣仔店門外的紙張是由一名員工在沒有通知任何人的情況下自行貼上。當我兩日前得知此事已經叫人立即撕下並向該員工作出了解，該名員工解釋此舉動是以店內所有員工的人身安全設想，因為本店在上月29日和10月1日兩日的大型示威遊行中都遭受到惡意的破壞，店舖門口被人塗鴉，店外的CCTV被損、亦收到恐嚇電話和網上很多恐嚇評論及惡意中傷等等。」

楊明貼出閉路電視畫面。（微博：楊明Mat）

楊明指聽完解釋能夠理解並接受員工嘅舉動：「基於上述原因所以我能理解同接受該員工為何會有此舉動，但希望不會再有同樣的情況出現，我更加希望所有員工都不用提心吊膽地上下班。本店是服務市民的地方，不是表達政見的地方。至於網上出現大量的謠言讓廣大市民憂心，本人深感抱歉。」