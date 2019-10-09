【開心速遞】俊華人氣急升有望成群姐第二　力追楊洋勢成新CP

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中有多個角色都很受觀眾喜愛，除了一眾主要角色，就連配角亦都好搶鏡，成功吸納了不少粉絲。昨晚播出的一集就講俊華 (羅鴻飾) 力追楊洋 (劉思希飾)，俊華雖然戲份不多，卻讓大家留下了深刻的印象，網民更在討論區開Post討論，留言表示希望可以加重他的戲份。俊華的人氣隨時令他成為第二個群姐 (許思敏飾)。

俊華力追楊洋。(劇集截圖)

羅鴻所演的俊華是接龍集團財務部的大臣，角色名字跟前財政司司長曾俊華雷同，而外表亦都扮到一模一樣，戴上假白髮以及黐上鬍鬚，個樣真是與曾俊華似足孖生兄弟，成個薯片叔叔咁樣。羅鴻今次這個角色，已經是他第6次客串《愛回家》系列了，他分別演過攝影師、富豪、神醫以及譚冠等等，但以往都只是出現一集的客串角色，直至這個俊華才正式成為他在劇中的固定角色。

俊華個LOOK成個薯片叔叔咁樣。(劇集截圖)

該劇的監製就親爆俊華與楊洋可能會有咀咀戲份，對此，劉思希回應表示：「吓，我唔知道嘅，咁益我？好正喎！(你接唔接受到？) 咩都試下囉，幾有趣吖，睇下大家嘅反應，如果觀眾鍾意睇我同俊華呢對，我都接受到㗎，我哋拍嘅時候都拍得好開心。」而羅鴻就表示：「唔係掛？我都好想。到時我要刷靚洗白啲牙啊，不過我怕啲假鬚拮親思希個咀喎，哈哈。」他又謂希望可以有更多演出機會。

俊華同楊洋有機會成新cp。

羅鴻其實已加入無綫足足41年，於邵氏訓練班畢業的他一直都是兼職演員，本身也有穩定工作，直到去年他才正式跟TVB簽約成為全職藝員。他除了《愛回家》，還有參與》、《大步走》、《逆天奇案》以及《木棘証人》等劇集的演出。《香港01》電話訪問了羅鴻，他透露稍後還會繼續出場並追求楊洋，他說：「呢個角色好好玩，嚟緊第688集我會再出場，而喺700集我仲會做主角，應該係11月1號播映，我仲會唱歌。而喺710集甚至有情敵嘅出現。俊華原本以為高攀唔起楊洋，但原來係有機會嘅。」

他又多謝思希跟他在劇中有很好的溝通且給他指導，笑言能夠與後生靚女做對手戲也心花怒放，還多謝了劇組編審和監製，以及珍姐 (曾勵珍) 和樂小姐 (樂易玲)。他說：「呢啲機會真係有錢都買唔到。」

俊華同楊洋可能會咀咀呀！

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