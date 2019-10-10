【後生仔傾吓偈】麥凱程爆肌露人魚線　麥明詩紅都面晒：My Love

《後生仔》今集講紋身，當然要搵麥凱程。

為配合最新一集《後生仔傾吓偈》嘅主題－－紋身，一眾後生仔都特地去整咗個紋身貼紙，選擇喺鎖骨位置「紋」雀仔嘅麥明詩，問到有咩特別原因時，佢先係摸一摸鎖骨，並用性感語調表示：「想唔想睇下我隻雀呀？我諗住大家公平嘛，我又可以睇下對方隻雀嘛。」麥明詩突然開黃腔，全場人都只能用傻笑作為回應。



麥明詩呢個表情咩事……仲要話「想睇對方隻雀」

身為嘉賓嘅麥凱程，自18歲已經開始紋身，喺節目中除分享護理紋身心得之外，亦被要求除衫展示身上嘅紋身，擁40寸胸肌嘅佢，喺除衫之前，被6號問到要唔要做下掌上壓谷肌時，佢就好輕鬆整話「唔使，我all time ready」隨後當佢脫下背心前，「Louisa俾你嘅」說畢將黑心背心脫下，露出完美腹肌，最好笑係麥凱程解釋心口「A」字紋身時，麥明詩提議馮盈盈都可以喺心口整個A字，明寸佢無身材，激到馮盈盈大鬧「痴線」，仲話「係未整G啦」。



得到麥凱程嘅邀請，麥明詩開心到癲咗，最後喺對方人魚線位置寫下「MY LOVE」。

其後，麥凱程誠邀麥明詩喺人魚線位置留下愛的印記，對於麥凱程呢個提議，麥明詩真係開心過得到港姐第一名，笑到紅都面曬，並隨即喺麥凱程嘅人魚線寫上「My Love」並表示:「沿住呢個位……再上返去欣賞佢啲肌肉」。