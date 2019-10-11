林明禎新歌造型竟撞樣AV女優明日花綺羅？　練舞暴瘦令粉絲失望

大馬歌手林明禎為新歌「Whoo」改頭換面， 在MV中紮起俏皮雙馬尾、着上緊身韻律服，性感挑戰扭臀瘦腰舞，更在瑜伽抗力球上跳舞，勁Hot！點知被Fans說她跟前AV女優明日花綺羅撞樣，她笑說：「我有看到留言，還去查了她的照片，我們真的很像嗎？但被說跟漂亮的女生像，我覺得滿開心的。」

林明禎過去曾提到對身材最有自信的地方是胸部，但因為新歌苦練舞蹈，瘦到僅剩40公斤，令過去驕人的E Cup身材縮水唔少。問到現在還有C cup嗎？她說：「不知道，可能吧。」現在最有自信的地方則為屁股，她說：「每天都在做各式各樣的深蹲、翹屁屁教學，我覺得女生屁股非常重要。」對於現在練出來的翹臀，相當滿意！她也大方分享自己的美麗訣竅，她說：「每天都要喝湯和定期排汗。」透過湯攝取營養、補元氣，而大量排汗則是讓身體排毒、皮膚也會更有光澤與彈性。

新歌《來不及》由林明禎創作詞曲，講述被人追求很久，等發現自己也動心時，對方已有對象，來不及告白的辛酸，這也是她的親身經歷，她坦言和異性做朋友時，若發現對方對自己有好感，「如果不可能就會先講，把話說的非常清楚，看他有沒有辦法接受，如果對方不能接受就暫停不來往了。」如果不喜歡對方，絕不會讓對方做兵，「不可能就不要浪費大家時間。」

去年她與張軒睿戀情見光不久分手，不後悔認愛，2人分手至今沒碰面，是否避免同台？她說：「不會，若真的見到面應該也會打招呼吧。」她沒有關注張軒睿在戀愛實境節目「女兒們的戀愛」的表現，但聽到工作人員談到實境節目很多內容是set的，她直呼：「那我不能去參加耶，我都會來真的。」

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