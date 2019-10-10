陳鍵鋒得罪內地網民微博被罵　出post澄清自己並非港獨份子

近年主力北上發展的陳鍵鋒 (Sammul) 早前因為被內地網民爆料，指他在IG等社交平台上疑發表支持港獨言論，且多次點讚疑與港獨相關的內容，而引起一眾內地粉絲及網民的不滿，紛紛於他的微博留言罵他。對此，Sammul昨日就於微博出post澄清，以正視聽。

陳鍵鋒於微博出post澄清。(陳鍵鋒微博截圖)

他發文表示：「我愛你們每一位，特別是支持我多年的粉絲。看到你們的留言，是罵我的，是支持我的，我都深深感恩。不管如何，若因為我而讓你們心生憤恨，在此表示歉意。孔子曰：“君子有九思：視思明，聽思聰，色思溫，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思問，忿思難，見得思義。”共勉 」。



之後他又在IG上post了這篇微博發文，並留言表示：「事源我微博日日被駡各種不太好聽的説話，有見及此公司上下，律師團隊認為要以正視聽，所以頭先就發咗呢個post喺微博。之後，一啲回應要求我發過嚟IG同FB，我話唔使，真心覺得問題只在微博發生，所以只在那邊發就OK了。佢哋問我係咪怕比香港人打先唔感(敢)轉發，我先明白佢哋嘅擔心。



香港人呢段時間真心過得唔易，再講一次我唔覺得香港有條件獨立，我唔支持任何暴力，包括網絡暴力。我唔想見到家人朋友分化反目，成日瞓唔到覺。亦希望其他地方嘅朋友體諒香港人呢段時間身心疲累！我作為一個基督徒會繼續每日為香港祈禱。共勉」

陳鍵鋒近年主力在內地發展。(ig@sammul.chankinfung圖片)

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