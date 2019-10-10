【女兒們的戀愛】陳喬恩曾被稱做陳阿姨：女演員的價值只是歲數？

陳喬恩喺節目中提到自己曾被網友稱做「陳阿姨」。

被列入「黃金剩女」嘅陳喬恩最近喺內地綜藝節目《女兒們的戀愛2》中，被安排同細佢9歲嘅馬來西亞的男生約會，席上，陳喬恩提到出道不經不覺已18年，曾試過因為大吃大喝走樣而被網友攻擊，指佢「又老又肥 ，叫我陳阿姨，說我扮嫩。」

陳喬恩話自己五年級時，呢位男生先剛剛出生。

她表示女演員到一定年齡似乎就會被外界放大年紀，無論做咩都會被加上「四十歲的陳喬恩」，但相反就唔會發生喺男藝人身上。「曾幾何時，我們女演員的價值只是讓你看到我的歲數嗎？」對於自己嘅年齡，陳喬恩認為已經係公開的秘密，所以唔需要去隱瞞，並指「人就是大人就是會老」又謂「我在學習怎麼樣去擁抱自己的生活，因為我不能把我的工作變成生活中的一切重心，我想要更多跟自己相處的時間。」



陳喬恩：「當你一到四十歲那天真的會懂很多事情。」

最後她又提到藝人就是一個隨時都可以被判評的行業。「誰都可以去攻擊、傷害你，但誰都可以去喜歡。」十分無奈。節目播出後，陳喬恩亦有在微博發「年齡論」的影片，亦發文表示「無論快樂與否，都要記得擁抱自己，妳自己才是最重要的」獲不少網友為她打氣加油。