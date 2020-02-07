【網紅獵人】拒做藝人揀做KOL　Cherrie Tam︰娛樂圈唔啱自己

從前要成名要有人認識，可能只有踏上星途，但網絡的興起，造就了不少機會，也造就了一班KOL（Key Opinion Leader）的出現，Cherrie Tam（譚雅元）也是其中一位。Cherrie在6﹑7年前開始拍第一條Youtube片，也可以算是香港比較早期的Youtuber，可能在她身上，我們可以了解到更多有關KOL或者Youtuber界的生態。 攝影︰梁碧玲 短片︰吳宇峰﹑李偉軒 剪接︰李偉軒 場地︰be Velvet

Cherrie形容自己是直接的女生。（梁碧玲攝）

發覺自己「坐唔定」 毅然辭去全職工作開始KOL生活

Cherrie樣子標緻，她在大學時期有做模特兒，也有簽過公司，組過女子組合Mi55，其他成員有羅彩玲（Vivian）、曾淑雅（Jumbo）等。「因為我以前間公司都比較新，佢唔知道點樣去令到你哋呢班人有人識。」Cherrie說，於是她自己再覓方法，「因為我唔係好鍾意show身材，又唔係好鍾意特登去講啲好嗲嘅嘢，所以我覺得我講扮靚呢啲好似係切合返我自己嘅性格，咁嗰時開始我就拍YouTube。」之後她就開始拍第一條YouTube片，慢慢再經營自己的IG，就積下一群粉絲。畢業後，她曾做過marketing的全職工作，但發覺自己「坐唔定」，決定辭去工作，全職做freelancer，除了做KOL外，現在她主要跟朋友合伙經營賣飾物的舖頭。

現在網絡上愈來愈多Youtuber，Cherrie坦言觀眾的要求也會變高。（梁碧玲攝）

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曾經「半隻腳」踏入娛樂圈 自覺性格並不適合做藝人

網絡紅人通常有兩種，一種是由零開始的素人，粉絲是慢慢累積下來，另一種是本身已是明星所以已有一定粉絲群的。Cherrie雖然有組過女子組合，也有出過寫真，但她指自己的followers也是慢慢儲下來的。那她為什麼當時Cherrie不選擇順理成章地加入娛樂圈？她直言︰「一來我覺得自己唔係一個做藝人嘅材料，以前我公司都有畀我哋學唱歌跳舞，但係坦白講，我唔鍾意，同埋我唔想學。」她覺得自己當時不算是踏入了娛樂圈，但也有見過不同的人，「我會覺得呢個世界（娛樂圈）其實唔啱自己，因為我個人好簡單，同埋我又唔係好鍾意擦人哋鞋，如果你話要我長期喺呢個圈子入面做嘢，我就覺得好似冇一個人係自己信得過，所以我就直情唔想做囉。」

Cherrie的Youtube片都是自己一手一腳學習然後剪的，而影相方面，多數都是自己set腳架影，或者叫她的另一半幫手。（Instagram@cherrietam）

一開始去活動覺存在感不高 談行內有人「搲job」做

近年愈來愈多人投身KOL的行業，而他們多job與否也是取決於名氣，Cherrie也坦言一開始跟現在當然是有分別，慢慢地開始會有PR留意，工作才會多，而她也曾經在開頭的時候去event也會有一種存在感並不高的感覺。那行內其實有沒有人真的是很積極的「搲job」做？Cherrie說︰「我自己唔會搲嘅，我唔鍾意做呢啲嘢，但係我有聽過有人會咁做。」都有PR跟她說有人會「搲」一些treatment做，但她會選擇自己畀錢做。

Cherrie給人的感覺直接爽朗。（Instagram@cherrietam）

談買粉絲現象「呃唔到人」 隨時會被發現

名氣大不大，IG的粉絲人數是其中一個指標，所以就會出現了一個「買followers」的現象，講起這個問題，Cherrie指自己沒有試過，「但係我有聽過，我知道有人買followers，跟住就儲啲真嘅，假嘅溝真嘅，儲到某啲數字，然後又真係成功咁引起人注意。」她又指︰「有陣時有啲好恐怖㗎，你見佢可能十幾萬（粉絲），但係可能佢啲like係得幾十﹑幾百，咁你一睇就知道『嘩咁假嘅』。」不過其實這些事都「冇得呃」，因為她指如果品牌找完他工作後，發現迴響不大，就會被發現，最後可能PR不會再找他合作。

化妝、整頭，或者生活上的事情，也是Cherrie的題材。（Youtube影片截圖@Cherrie Tam）

Cherrie認為在香港拍Youtube片其實有局限，要拍一些細小的題材，又或者未有人試過做的，例如幾年前有跟她的另一半拍一些couple片，而當時還未算有好多人做這件事。（Youtube影片截圖@Cherrie Tam）

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KOL外表光鮮錢好易賺？

收入方面，Cherrie坦言︰「而家同一開始嘅時候，都爭好多倍嘅。」出一個post幾千至幾萬也試過。對於網絡紅人的界別，外界會有一個感覺，覺得他們的錢很容易賺，外表也非常光鮮，Cherrie想作一個小平反︰「我覺得都係辛苦錢嚟嘅，因為其實做邊行都好，都係我睇你好，你睇我好，你話做KOL好似好舒服，有陣時去吓event，有陣時又有免費嘢用啊，的確係有陣時我收到啲護膚品或者化妝品我係慳咗一筆錢嘅，但係你問我係咪好辛苦做嘢？其實都辛苦㗎，有陣時你出咗一個同品牌合作嘅片或者post，你都會有啲壓力，係可能有啲人話『又係廣告』，有少少輿論壓力，咁我覺得同返工嗰種壓力又唔同。」

Cherrie的老公Gordon有時也會在她的IG和Youtube中客串一下。（Instagram@cherrietam）

Cherrie觀眾群也像跟她一起成長一樣，學生時代講講平價的化妝品，工作就講講名牌，她結婚時就講如何籌備婚禮。現在Cherrie有了BB，可能遲點更可以分享一下湊B的心得！（Instagram@cherrietam）

看淡網民負評 不會太介懷

不過，KOL也算是半個名人，網絡上也會自自然然有不同的討論，近年更多了一類會「狙擊」KOL的帖文，出現了林林種種的負評。Cherrie指網上也有對她的狠評︰「我知道佢哋有陣時會話Cherrie Tam係『Youtube界打不死小強』，佢拍咗好耐片，有陣時唔出，但係又死唔去喎，佢個人又唔沉寂。」除了攻擊她，更加有人會在網上攻擊她的老公，然後又會表明自己真的認識他本人，可是Cherrie回想，其實又不然。對於這些中傷，她的丈夫更看得開，她說自己有曾經不開心過，但又未至於極度失落，相信這是跟她的性格有關，「我又會覺得，冇乜嘢啊，你咪話囉，咁我都係咁樣生活㗎啫，總係有一班人會去繼續留意你啲嘢，但係一定會有人唔鍾意你嘅時候，我又唔會太介懷囉。」她覺得網民見到的可能只是網絡上的表面一層，其實並不是認識真實的她，所以她也未至於對所有負評上心。

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