【解決師】24歲郭思model出身首次拍劇：劇組喺IG聯絡我試鏡

新人郭詩同丁子朗在劇中飾演情侶，郭詩更要主動追求他。(梁碧玲攝)

《解決師》昨日在無綫舉行記者會，焦點除了王浩信、馮盈盈外，劇中一班飾演中學生的演員亦相當搶鏡，除了「大台小鮮肉王」丁子朗外，和他在劇中演情侶的郭思亦吸引，郭思model出身，今次首度拍劇,入行經過亦特別，是透過IG被劇組認識，她說：「我自己係做model，之前都有拍過MV，比較多人認識可能係E-kids《終止戀愛》，劇組喺IG揾我去試鏡，我今次係第一次拍劇啦，咁真係好好彩試鏡成功。」

郭思在E-kids《終止戀愛》MV擔任女主角，她在MV中亦是飾演學生妹。

而今次在劇中郭思更要主動追求丁子朗，她表示是一個很特別的設定，她說：「呢個角色同我性格係相似除咗追男仔之外，但現實中我就比較被動，亦唔識俾暗示男仔，但喺劇入面我就要好主動咁追丁子朗。」而她非常感激唐詩詠，在劇中不時傳授拍戲經驗給她，她說：「詩詠真係好似一個老師，我第一次拍劇真係有啲「騰雞」，唔知應該望邊度，好彩詩詠提我，又好驚講漏對白，但詩詠就好幫我，會提點我應該點樣做，咁令我拍攝上好安心。」

郭思同丁子朗在劇中飾情侶，二人幕前和私下亦相當合拍。(梁碧玲攝)