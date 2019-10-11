Cheronna@SG被指背夏雨仔偷食阿檸 深夜急澄清：分手唔係我提出

Cheronna@SG同黃奕晨拍拖時經常放閃，想不到二人最終分手。(IG:cheronna)

Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）與夏雨兒子黃奕晨（Dixon）拍拖兩年，不但不時在人前放閃，女方更曾公開指出男友是結婚對象，非常恩愛。不過，今日（11/10）卻有爆出兩人分手消息，當中更牽涉第三者，而相關報道亦指出，搭上Cheronna的人正是兩人共同朋友、現職商台DJ的阿檸（薛晉寧）。

Cheronna 在IG澄清和阿檸只是朋友關係，早前二人更一同出席朋友婚禮，阿檸更搭著Cheronna合照，足見二人關係友好。(IG:cheronna)

不過，知情人士卻向《香港01》透露，兩人戀情告終與第三者無關，實屬和平分手：「佢哋之前鬧咗場大交，亦經歷咗段冷戰時期，但肯定唔關阿檸事，佢哋兩個冇可能。」

有報導指Cheronna一腳踏雨船，Cheronna即在IG證清，更指同阿檸沒有任何發展可能。(IG:cheronna)

凌晨三點，女主角Cheronna亦在Instagram交代分手一事，同時否認移情別戀說法：「我同Dixon個幾月前分手，並不是我提出的，就今日報道指我一腳踏兩船，呢個傳言百分百並非事實，真的不好意思連累埋朋友，我同阿檸只是朋友而已，完全沒有發展空間，況且結束一段感情既傷痛唔係短時間可以復原，呢段時間，我多謝身邊有咁多好朋友陪伴我，希望大家都祝福我，遇到一段好姻緣！」