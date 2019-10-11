【演員請就位】從演15年懷疑自己唔識做戲　炎亞綸：我想成為演員

台灣藝人炎亞綸出道多年瓣瓣掂，在觀眾心目中他就是一位偶像明星。從2004年從演第一部劇集《安室愛美惠》開始，不經不覺地他已經在戲劇圈有15年的時間。雖然演戲經驗豐富不過他卻經常懷疑自己，總認為自己到底是否適合做一位演員。剛好近來內地舉辦名叫《演員請就位》的綜藝節目，炎亞綸就獲邀參加，想藉此認同自己同時要令觀眾對他刮目相看，記得他不只是偶像而且還是一位演員。

炎亞綸總被人感覺就是一位歌手。（炎亞綸微博圖片）

事實上炎亞綸出道多年，並不是從第一部戲就爆紅。在2005年的時候他出演《終極一班》丁小雨一角就使他火速走紅，繼而又陸續參演《就是要你愛上我》、《愛上兩個我》、《後菜鳥的燦爛時代》等均大受歡迎，在台灣偶像劇圈中有「偶像劇一哥」的稱號。而或許畢竟年齡亦到了33歲，近年他就減少出演偶像劇放下腳步力求轉型，今年就在內地參演了民國題材的劇集《請賜我一雙翅膀》，飾演偵緝隊長龍天羽令許多觀眾都開始對他刮目相看。

今年他突破自己參演民國題材的劇集。（炎亞綸微博圖片）

雖然演戲經驗非常豐富，但他就不時懷疑自己，對自己沒有太大信心，在微博留言說道：「你問我經歷了這麼多一定很有自信，一定很有底氣，可是我要說實話，我沒有！我懷疑自己對戲劇的認真和理解是否正確，甚至心裡『我適不適合當演員』這句話不斷的浮現。」言語中在否定自己。但既然要成為一位真正的演員，炎亞綸似乎亦不怕受到任何批評就參加了《演員請就位》這個綜藝節目，望透過節目給予自己對演戲的信心，無論成績如何都好他都樂意接受：「這次來到演員請就位這個舞台，我就要讓自己毫無退路，我要透過這個舞台努力的汲取經驗，或甚至被批評的體無完膚也無所謂，因為我就是想成為『演員』我會繼續為了成為演員砥礪前行，投入並享受著。」不少網友都對他非常有信心，相信他可以拋除偶像袍服突破自我成為真正的演員。

炎亞綸還不時對自己演技沒有太大信心。（炎亞綸微博圖片）

除了炎亞綸參加是次節目之外，還有許多來自中港台的明星亦接受挑戰，包括鍾欣潼、張榕容、明道、于小彤等總共50位。到底他們將如何改變﹑肯定自己，我們就拭目以待。