泳兒東龍島拍MV下海玩濕身　「成個浪冚埋我塊面」

下個星期三（16日）於九展舉行演唱會嘅泳兒（Vincy），推出新歌《花心》，係佢今年推出三首「花系列」為主題歌曲中最後一個章節。泳兒表示第二部曲嘅《野木蘭》講述人性暗黑面，《花心》則透視人性內心深處：「每個人心深處都會有一啲渴望、貪心或者花心嘅念頭，心裏面有啲嘢好想做又唔敢做；又想做呢樣、又想做嗰樣，我覺得『花心』係人嘅本性，冇對或錯。」

泳兒為演唱會落力綵排。（IG：@vincychan ）

呢次MV去到東龍島取景，原來呢個地方對泳兒好有回憶：「嚟緊演唱會嘅poster就係喺東龍島影。我仲記得上次成三十四度，有工作人員中暑、有啲熱到扯爛自己條褲散熱。」上次攀山，這次則要下海玩濕身：「今次冇咁曬，今次主要係落水。我要浸喺水入面，但面唔落水，導演諗住只係浸一下，但係我哋敵不過大自然，因為啲浪一沖過嚟，有一吓大家都『嘩』咗一聲！成個浪冚埋我塊面，都飲咗幾次海水。同埋雖然唔係喺水入面浸咗好耐，但一上水就發覺浸到皺咗皮，哈哈。」

今次去到東龍島拍攝，原來呢個地方對VINCY有特別回憶。

MV繼續由《野木蘭》MV導演Sheng Wong及Fmlik操刀，泳兒透露是暗黑系列延續：「延續番《野木蘭》內容，《野》MV講天使同魔鬼慢慢轉化成人，嚟到《花心》就係當佢哋變成人之後，佢哋會想做啲乜嘢呢？做咗人之後又會唔會係佢哋想像中咁開心、咁多姿多彩？」泳兒在新歌MV中飾演Falling Angel，轉化成人後擁有超自然能力，所以MV入面會見到佢有唔少懸浮鏡頭。